膽粗粗HEREWEGO｜黃翠如IG揭祕哥倫比亞感人見聞夜店槍擊事件真實再現
「你嘅世界闊度，取決於你有幾多勇氣去探索」， J2（82 台）逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）推出旅遊節目《東方表行 Take Your Time 呈獻：膽粗粗‧HERE WE GO》，由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥拍 4 名「旅遊新丁」，包括 3 名J2ers 蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden）做主持，今晚（8 月 31 日）及明晚播出一集，繼續是首站有「毒梟之國」之稱的哥倫比亞。
揭翠如真實遴迍面：只係爭在影到定影唔到
昨晚（30 日）一集，翠如及行仔去到哥倫比亞最熱門旅遊及打卡熱點之一的瓜塔佩巨石，節目所見該顆巨石相當「壯觀」，單是露出地面部分已有 220 米高；「如行」挑戰步行 740級樓梯登頂，其間一再喘氣兼「塞人」，但二人並未因而虛度光陰，反而善用時間瘋狂影靚相，翠如還打趣叫行仔嘗試徒手攀石，並以老公為榮謂：「蕭正楠一嘢就上到去啦！」「如行」還品嚐了地道哥倫比亞咖啡，結論只得「好苦」二字，翠如品嚐咖啡途中突然「倒到成身都係」，意外展現遴迍面，翠如近乎自我放棄謂：「呢啲每日都會發生，只係爭在影到定影唔到。」入鄉隨俗的二人再度品嚐當地人零食酥炸大屁股蟻，雖然食時都係「喊晒口」，但除指「食落似花生」，亦謂「冇想像中咁得人驚」。
冒生命危險拍攝哥倫比亞最真實面
雖然「如行」節目中經常表現得輕輕鬆鬆，但其實不少時刻攝製隊均是冒著生命危險進行拍攝。今（31 日）、明（9 月 1 日）兩集「如行」到訪有「死亡之地」之稱的麥德林市，除了到訪位於山上的貧民區 Santo domingo，亦會深入曾被指是該市最恐怖核心—
Comuna 13。翠如為了向觀眾展現這個城市當前最真實一面，不斷在 Santo domingo 四處
探索，可惜不到五分鐘便遭隨行導遊喊停，並指製作隊的攝影機會令眾人陷入重大危機，原因何在？翠如事後親述當刻拍攝細節：「我哋活動範圍只係 100 米，旅程亦只有五分鐘就完結。」
「好近架咋，當時我只能夠即刻踎低」
由於拍攝期間有導遊睇實，全程有驚無險，同行的兩名攝影師李德柱及李軍昊因而掉了輕心，於完成拍攝日程後曾隨當地人到夜店消遣，豈料只去一晚便出事！二人在節目中親述死裏逃生真實一刻，李軍昊說：「我即刻衝入廁所，一閂埋門就聽到好多吓槍聲。」李德柱則說：「…我當時冇睇到任何爭拗，因為我背住咗夜店，我第一吓係聽到槍聲…伴隨住槍聲有少少尖叫聲，然後有人逃走，我就諗出事喇…（發生事故嘅地方）好近架咋，當時我只能夠即刻踎低。」
翠如感性留言：祈求命運讓這些小孩將來可以選擇善
在哥倫比亞與不少當地人有深入接觸的翠如，昨日在 IG 上載了其中一個哥倫比亞家庭的小故事，一家之主 Jarlos，為了生存壞事做盡，最後卻因為對家人的愛踏出改變第一步，翠如寫道：「他說，別人看他們是壞人，他們看自己，只是為了生存下來的人。幾年前，他當上了社區導賞員。可以讓 Jarlos 放下刀槍，因為他多了一個太太和一對小朋友。」採訪當日，是 Jarlos 女兒 Sofia 十歲生日，看到攝製隊送來的蛋糕 Sofia 笑得開懷，雖然活得貧窮，但卻心中富有：「給 Sofia 買了她人生第一個生日蛋糕，問她『有什麼願望？』小女孩天真地說：『我要當女演員，也要好像爸爸一樣厲害』。」翠如最後感性收尾：「人性本善，人性本惡，在這個地方，很難去定義，但祈求命運讓這些小孩將來可以選擇善。」