膽粗粗HEREWEGO｜黃翠如IG揭祕哥倫比亞感人見聞夜店槍擊事件真實再現

「你嘅世界闊度，取決於你有幾多勇氣去探索」， J2（82 台）逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）推出旅遊節目《東方表行 Take Your Time 呈獻：膽粗粗‧HERE WE GO》，由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥拍 4 名「旅遊新丁」，包括 3 名J2ers 蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden）做主持，今晚（8 月 31 日）及明晚播出一集，繼續是首站有「毒梟之國」之稱的哥倫比亞。