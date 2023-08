膽粗粗HEREWEGO｜黃翠如IG揭祕哥倫比亞感人見聞夜店槍擊事件真實再現

「你嘅世界闊度,取決於你有幾多勇氣去探索」, J2(82 台)逢周一至五晚 10 點半 J2(82 台)推出旅遊節目《東方表行 Take Your Time 呈獻:膽粗粗‧HERE WE GO》,由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥拍 4 名「旅遊新丁」,包括 3 名J2ers 蔡景行(行仔)、馮子亮(Liam)、施焯日(Arthur),及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢(Zayden)做主持,今晚(8 月 31 日)及明晚播出一集,繼續是首站有「毒梟之國」之稱的哥倫比亞。