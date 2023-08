膽粗粗HEREWEGO｜黃翠如驚悚吃昆蟲料理淚灑現場

「你嘅世界闊度,取決於你有幾多勇氣去探索」,向來擅長炮製特色旅遊節目的 J2(82 台),將由明晚(28 日)起、逢周一至五晚 10 點半 J2(82 台)推出全新旅遊節目《東方表行 Take Your Time 呈獻:膽粗粗‧HERE WE GO》,由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥 4 名「旅遊新丁」,包括 3 名 J2ers 蔡景行(行仔)、馮子亮(Liam)、施焯日(Arthur),及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢(Zayden),前往 4 大被指風險指數極高的國家進行深度旅遊及拍攝,分別是有「毒梟之國」、「謀殺之國」、「動盪之國」及「戰爭之國」之稱的哥倫比亞、厄瓜多爾、黎巴嫩及科索沃;本著膽粗粗精神,帶領觀眾一起挑戰自我、探索表面似是危機四伏的 4 大神秘領域,《膽粗粗》更是黃翠如首個升呢擔任監製的旅遊節目!