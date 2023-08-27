膽粗粗HEREWEGO｜黃翠如驚悚吃昆蟲料理淚灑現場
「你嘅世界闊度，取決於你有幾多勇氣去探索」，向來擅長炮製特色旅遊節目的 J2（82 台），將由明晚（28 日）起、逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）推出全新旅遊節目《東方表行 Take Your Time 呈獻：膽粗粗‧HERE WE GO》，由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥 4 名「旅遊新丁」，包括 3 名 J2ers 蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden），前往 4 大被指風險指數極高的國家進行深度旅遊及拍攝，分別是有「毒梟之國」、「謀殺之國」、「動盪之國」及「戰爭之國」之稱的哥倫比亞、厄瓜多爾、黎巴嫩及科索沃；本著膽粗粗精神，帶領觀眾一起挑戰自我、探索表面似是危機四伏的 4 大神秘領域，《膽粗粗》更是黃翠如首個升呢擔任監製的旅遊節目！
首周「膽粗粗大使」黃翠如＋行仔將前往哥倫比亞探索當地特色美景及風土人情，翠如更會出盡板斧訪問各行各業的哥倫比亞人，及移民當地超過五十年的地膽，透過一個又一個人的故事，幫助觀眾對哥倫比亞有進一步的認識。曾經被評為世界上最危險國家之一，充斥暴力、罪案、販毒及恐怖主義的哥倫比亞，雖然罪惡痕跡到處皆是，但仍蓋不過漂亮風景＋建設、及當地人民熱情帶來的美好。
在哥倫比亞，無論貧民、平民，甚至販過毒、殺過人的社團分子，均散發著對生命的熱愛及對前景的期盼，翠如坦言看到他們努力地生活，自己也從而獲得啟發，並對哥倫比亞有了不一樣的看法：「佢哋真係好開心嘅民族，只要有眼神接觸，佢哋係一定係同你笑。呢班抱住美好願望嘅人，好努力改善自己嘅生活。」談到夥拍四名新丁去旅行，翠如笑言很有親切感，因為他們很像當年初出茅廬的自己：「我望住佢哋某啲位會成日諗起我以前，對好多嘢好好奇，然後會問啲好傻嘅問題，我覺得佢哋要珍惜多啲依家無知嘅階段，因為咁樣先會想睇多啲呢個世界。」
首周頭兩集，翠如與行仔將勇闖哥倫比亞「首都地區」波哥大最危險城區，裏面除了住齊四大幫派，更經常發生駁火及槍擊事件，導遊帶領攝製隊遊走期間，亦多次叮囑一行人等要小心。除了深入危險區域了解當地人、尤其是貧民的生活及難處，翠如與行仔還介紹了不少哥倫比亞極具旅遊價值的地方及景點，包括波哥大市內、日用品、零食，甚至餐廳一應俱全的最大農產品市場，及波哥大市內最貴餐廳。該餐廳除入選全球五十大最好餐廳外，主廚更是全球 no 1 女廚師。餐廳招積之處，是除了連座位都一早為顧客嚴格編排好，還有 Room Director 親自導航 12 個特別時刻。更讓人意外的是，雖然餐廳中所有美食都相當精緻，但原來當中竟包含大頭蟻及大屁股蟻；為了貫徹「膽粗粗」精神，翠如硬著頭皮品嚐「Fine Dining 蟲蟲」，吃畢更眼泛淚光謂：「我打冷震呀！我覺得佢好