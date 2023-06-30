自然系女子日本旅行｜林襄回歸！孖暉哥浸溫泉 公開最新美圖引網友熱議

J2（82 台）今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，J2乘勝追擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》。節目除了有林映暉（暉哥）冧莊擔任主持外，以及早前公布邀請了「樂天女孩」張雅涵和林莎擔任嘉賓外，原來有份拍攝上一輯《自然系》的「啦啦隊女神」林襄將再度降臨！