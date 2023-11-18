萬千星輝賀臺慶｜天王級人馬驚喜現身汪明荃姜大衞帶領27對CP為TVB慶壽胡楓羅蘭壓軸送驚喜

為慶祝 56 周年台慶，無綫電視明晚（19 日）假電視廣播城舉行《萬千星輝賀台慶》，集合超過 200 位藝人傾力獻技與觀眾歡渡大日子，節目將於同日（19 日）晚上八時十五分翡翠台直播，內地淘寶亦會首次全網直播。今年台慶為秉承「留住初心 繼續創新」精神，除 18 位大會司儀汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊、麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈、莊子璇、吳兆麟、彭家賢、何沛珈、林正峰及潘靜文以「跨越三代」形式合作主持外，九大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主題，包括大都會式歌舞表演 Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲 sing 夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶」及「網絡神曲 Nancy Dance」。