萬千星輝頒獎典禮2023

萬千星輝頒獎典禮2023｜單立文疑似遭大整蠱，林子善投票驚人選擇爆紅網

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無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於 1月 14 日（周日）晚上 8 點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。

萬千星輝頒獎典禮2023 《萬千星輝頒獎典禮 2023》現場
《萬千星輝頒獎典禮 2023》現場（圖片來源：TVB

大會今日（11 日）繼續向外發布十強官方場刊照，今日發布的是「最佳男主角」、及「最佳男配角」。今年兩大獎項均競爭激烈，先說男主角組別，憑《破毒強人》「毒王」文華一角打入 10 強的陳豪，由於是次無論頹爆造型、沙啞聲線或是變臉式演技均有很大突破，加上角色勁有記憶點、亦正亦邪，自劇集播出後已被力指是今屆視帝大熱；不過隨著台慶劇《新聞女王》成為年度熱播劇，在劇中飾演「心計佐治」的馬國明亦不容忽視，在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男主角」10 強名單中，馬國明所贏得的 Like 數便力壓陳豪及其他入圍者排名第一；排名第三的則是憑《隱形戰隊》入圍的陳山聰。

萬千星輝頒獎典禮2023 最佳男主角
最佳男主角（圖片來源：TVB

男配角方面，在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男配角」10 強名單中，憑《新聞女王》中輕度弱智爸爸角色入圍的陳山聰，同樣打入最多人 Like 三甲兼排名第二，雖然山聰這個客串角色贏盡好評，不過最終仍未能鍊贏憑《隱形戰隊》入圍的林子善；《隱形戰隊》絕對是林子善的代表作，為子善贏盡好評之餘，更為他樹立了「超級喊包」形象，這或許亦是子善能夠憑相關角色年頭 Hit 到年尾的主因。「男配」最多人 Like 第三位則是憑《破毒強人》杜飛一角成為大熱的馬貫東。是次男配角之爭可謂百花齊放，除了以上三名大熱，還有資深實力演員鄭子誠、張頴康、鄧智堅，又有與山聰一樣同為視帝級的譚俊彥，以及後起之秀何廣沛、吳偉豪、吳業坤，令人更期待頒獎禮當晚賽果。

萬千星輝頒獎典禮2023 《新聞女王》中輕度弱智爸爸角色入圍的陳山聰
新聞女王》中輕度弱智爸爸角色入圍的陳山聰（圖片來源：TVB

早前無綫娛樂新聞台直擊兩個組別拍攝場刊靚相現場，貴為今屆男配大熱之一的林子善，笑言並不是最睇好自己奪獎：「入到十強，個個都強！我唔投（畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」而已是第三度殺入男配十強的馬貫東，對獲獎與否抱平常心，但坦言對今年成績感到滿意：「因為出街嘅角色同以前畀觀眾睇到嘅好大分別，同埋我咁大分別後觀眾都咁接受，我自己都好開心。」而首度提名男配的吳業坤，則指看好《新聞女王》的陳山聰：「我見住佢演嗰場戲，好犀利！佢係趕收工過咗嚟後，即刻演呢場戲。佢真係每

萬千星輝頒獎典禮2023 早前無綫娛樂新聞台直擊兩個組別拍攝場刊靚相現場，貴為今屆男配大熱之一的林子善，笑言並不是最睇好自己奪獎：「入到十強，個個都強！我唔投畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」而已是第三度殺入男配十強的馬貫東，對獲獎與否抱平常心，但坦言對今年成績感到滿意：「因為出街嘅角色同以前畀觀眾睇到嘅好大分別，同埋我咁大分別後觀眾都咁接受，我自己都好開心。」而首度提名男配的吳業坤，則指看好《新聞女王》的陳山聰：「我見住佢演嗰場戲，好犀利！佢係趕收工過咗嚟後，即刻演呢場戲。佢真係每
早前無綫娛樂新聞台直擊兩個組別拍攝場刊靚相現場，貴為今屆男配大熱之一的林子善，笑言並不是最睇好自己奪獎：「入到十強，個個都強！我唔投（畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」而已是第三度殺入男配十強的馬貫東，對獲獎與否抱平常心，但坦言對今年成績感到滿意：「因為出街嘅角色同以前畀觀眾睇到嘅好大分別，同埋我咁大分別後觀眾都咁接受，我自己都好開心。」而首度提名男配的吳業坤，則指看好《新聞女王》的陳山聰：「我見住佢演嗰場戲，好犀利！佢係趕收工過咗嚟後，即刻演呢場戲。佢真係每（圖片來源：TVB

個 take 都係用盡 100%（功力），我要向佢好好學習。」至於男主角造型拍攝現場，則以單立文最搞笑，他透露被通知入圍男主角 10 強時一度以為被大整蠱，又大爆老婆胡蓓蔚唔開心：「我以為公司搞呢個騙案呃我，到我老婆話 website 登晒喎，又有人恭喜我喇，我先開始相信。我老婆點？佢唔開心呀，佢驚我攞咗之後會唔要佢，佢好有危機感。」

萬千星輝頒獎典禮2023 單立文拍攝現場
單立文拍攝現場（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮2023
（圖片來源：TVB）

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