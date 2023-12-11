解風大阪｜唐詩詠與杜如風微時重逢，Helen拋棄朝偉轉向日版苗僑偉？過百萬二手袋換大阪樓

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。今晚（11 日）杜如風（Helen）繼續發掘關西大阪食玩買新事物，首站到天保山玩摩天輪，特色是號稱「世界最大級別」。摩天輪內可眺望整個大阪市，天氣好的話更望到神戶市。接住來到摩天輪下面的復古街，Helen 忽然「咦」了一聲後話︰「有條女仲靚呀，唐詩詠你喺度做乜嘢？」被「野生捕獲」的唐詩詠笑晒口交戲話︰「我嚟旅遊㗎……」鬼馬的 Helen 明知故問︰「你嚟旅遊都戴住個咪嘅？」被迫到繩角的唐詩詠，即時發揮視后級演技及急才，神回應話︰「一個專業演員係長期戴住個咪……」唐詩詠此行是專誠探老友 Helen 班，想不到被拉伕擔任嘉賓上鏡。唐詩詠拍住 Helen 玩齊復古街的遊戲撈波波、水松塞射擊、彈珠機，臨走時還依依不捨擁抱。二人老友鬼鬼緣於 2007 年合作拍攝TVB 劇集《最美麗的第七天》，唐詩詠為劇中女主角之一，而 Helen 擔任幕後，因為性格相近，同樣不拘小節而結成好友至今。