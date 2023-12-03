解風大阪｜杜如風金句連爆五月天400蚊有找292蚊和牛放題一口咬半呎豬扒

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。節目將於明日（4 日）起逢周一至五晚十點半 J2 播出，一連 15 集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。