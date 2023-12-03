解風大阪｜杜如風金句連爆五月天400蚊有找292蚊和牛放題一口咬半呎豬扒

tvb娛樂
東方新地

廣告

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。節目將於明日（4 日）起逢周一至五晚十點半 J2 播出，一連 15 集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。

明晚（4 日）杜如風（Helen）主持的旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》首播。今輯 Helen 一如以往以癲喪真性情作賣點，她同時講波佬黃興桂「桂神」上身化身金句王，每集都有抵死名句出現。明晚 Helen 一出場就爆金句「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩」，無非是介紹日本宮崎牛，90 分鐘黑毛和牛壽喜燒放題，盛惠 5,500日圓（約 292 港元），入口即融性價比極高，Helen 歎完老闆親手燒的和牛，滿足表示︰「有得食好嘢就好開心。」
而台灣天團「五月天」迷要特別留意，明晚介紹心齋橋附近的 Mimaru Apartment Hotel，

「五月天」都曾入住。酒店主打和式風格，職員通曉多國語言，連廣東話都識。Helen 以肉身測試和式榻榻米房間面積，足可容納 5 套日式被褥，「五月天」5 位成員剛好夠瞓，收費 35,000 日圓（約 1,860 港元），計落每人不用 400 港元，非常抵住。介紹完「食」、「住」，購物狂 Helen 點會放過「買」的機會。她推介的一間中古名牌店，由網上紅到開實體店。一到場她便睇中一款 158,000 日圓（約 8,340 港元）的二手 LV 袋，猛叫「好平」。同場有只售 50,000 日圓（約 2,640 港元）的絕版 LV 衫袋、Valentino 皮褸 55,000 日圓（約 2,640 港元），愛不釋手的 Helen，最後有沒有大出血，密切留意節目。講到食玩買，本周重點還有作為海膽控的 Helen，原本可以豪歎 9 款不同日本產地海膽。但臨時被攝製隊加插唸急口令環節，假如未能在限定時間內完成，會扣一份海膽。Helen初試失敗原本嬲到想殺人，最後在半賣半送下完成任務，她又回復招積本色話︰「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢。」化身金句王的 Helen，買帽時臨場爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」、扮花魁時嬌媚講「我唔係石塘咀如花，我係大阪嘅如風」、去河邊 chill 飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」。簡直創意無窮。

https://drive.google.com/drive/folders/1dRcmd3q2jQMglIwm5hEDPWuK3Ejxsa4h?usp=sharing

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 