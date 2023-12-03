解風大阪｜杜如風金句連爆五月天400蚊有找292蚊和牛放題一口咬半呎豬扒
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。節目將於明日（4 日）起逢周一至五晚十點半 J2 播出，一連 15 集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。
而台灣天團「五月天」迷要特別留意，明晚介紹心齋橋附近的 Mimaru Apartment Hotel，
「五月天」都曾入住。酒店主打和式風格，職員通曉多國語言，連廣東話都識。Helen 以肉身測試和式榻榻米房間面積，足可容納 5 套日式被褥，「五月天」5 位成員剛好夠瞓，收費 35,000 日圓（約 1,860 港元），計落每人不用 400 港元，非常抵住。介紹完「食」、「住」，購物狂 Helen 點會放過「買」的機會。她推介的一間中古名牌店，由網上紅到開實體店。一到場她便睇中一款 158,000 日圓（約 8,340 港元）的二手 LV 袋，猛叫「好平」。同場有只售 50,000 日圓（約 2,640 港元）的絕版 LV 衫袋、Valentino 皮褸 55,000 日圓（約 2,640 港元），愛不釋手的 Helen，最後有沒有大出血，密切留意節目。講到食玩買，本周重點還有作為海膽控的 Helen，原本可以豪歎 9 款不同日本產地海膽。但臨時被攝製隊加插唸急口令環節，假如未能在限定時間內完成，會扣一份海膽。Helen初試失敗原本嬲到想殺人，最後在半賣半送下完成任務，她又回復招積本色話︰「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢。」化身金句王的 Helen，買帽時臨場爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」、扮花魁時嬌媚講「我唔係石塘咀如花，我係大阪嘅如風」、去河邊 chill 飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」。簡直創意無窮。
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