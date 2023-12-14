《解風大阪》｜杜如風揭祕海鮮丼面紗，劉心悠IG直播慘中槍

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。杜如風（Helen）繼續關西大阪食玩買之旅，昨晚（13 日）Helen 到訪一間魚生店，店內有款二人前、數量限定的神秘豪華海鮮丼，餐牌上只提供剪影圖片。為解開謎底，Helen豪花 5,390 日圓（約 290 港元）點了一客。當送上海鮮丼一刻，見慣大場面的 Helen 都忍不住「嘩」了一聲︰「好犀利、好豪華滿到瀉，從來都無見過原隻龍蝦擺喺丼上面，突然間好感動呀。」這款海鮮丼共有 15 款魚生，包括貴價的原隻日本伊勢龍蝦，其他如海膽、根子、油甘魚、拖羅等應有盡有，難怪 Helen 話「食極都係面嗰浸，見唔到飯」，更形容此海鮮丼為「鐵達尼級」又大又豪華，份量要三日三夜才吃完。