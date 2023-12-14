《解風大阪》｜杜如風揭祕海鮮丼面紗，劉心悠IG直播慘中槍
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。杜如風（Helen）繼續關西大阪食玩買之旅，昨晚（13 日）Helen 到訪一間魚生店，店內有款二人前、數量限定的神秘豪華海鮮丼，餐牌上只提供剪影圖片。為解開謎底，Helen豪花 5,390 日圓（約 290 港元）點了一客。當送上海鮮丼一刻，見慣大場面的 Helen 都忍不住「嘩」了一聲︰「好犀利、好豪華滿到瀉，從來都無見過原隻龍蝦擺喺丼上面，突然間好感動呀。」這款海鮮丼共有 15 款魚生，包括貴價的原隻日本伊勢龍蝦，其他如海膽、根子、油甘魚、拖羅等應有盡有，難怪 Helen 話「食極都係面嗰浸，見唔到飯」，更形容此海鮮丼為「鐵達尼級」又大又豪華，份量要三日三夜才吃完。
今晚（14 日）各位「風迷」要特別留意，食多過做的 Helen，到訪一間印刷工房，該處主打 DIY 襟章、tote bag 同 tee。Helen 製作一款 tee，並以日文字樣「我好眼瞓」作為圖案。到埋位開工時 Helen 才知中伏，一件 tee 由製網到上色，足足要花 40 分鐘，她無奈表示︰「我堂堂香港公主，做埋啲咁嘅嘢，件 tee 一定好值錢呀。」在工作人員全力協助下，Helen 幾經辛苦，終於完成作品。如此珍貴的 Helen DIY tee 是否好想要呢？就要留意明晚（15 日）10 點，Helen 會在 IG 開 Live，公布贏取該件手作 tee 辦法，Helen 出品只此一件。
明晚（15 日）Helen 連食多日「好西」，終於回歸平淡，介紹一間有 94 年歷史老字號炸物店。Helen 表示當年店主為讓窮人吃好一點，特意用平民食材做成炸物。今時今日店內除提供蘆筍、茄子等平民食材外，還加入和牛及黑毛豬。初心不變每串收費由 140 日圓（約 7.5 港元）起，到最貴的和牛，都只是賣 330 日圓（約 17.7 港元），可謂非常抵食。店內有兩大特色，第一是作為炸物靈魂的酸甜醬汁及一款炸流心蛋，Helen 對這款蛋讚不絕口，還搞食字爛 gag︰「師傅好功架，炸完個心都未熟嗰下好嘢。油炸流心蛋，即係『劉心悠』啦。」無負「爛 gag 王」本色，心悠 BB 趟着也中槍。