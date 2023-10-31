請客必食｜黎耀祥獨門食譜黎家生炒骨祥仔揀車仔麵配料見證好老公典範

一共 10 集的《及時雨信貸呈獻：請客必食 18 道菜》於周一至周三晚 10 點半於翡翠台播映。《請客必食 18 道菜》（以下簡稱《18 道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，嘉賓主持則有擅長炮製懷舊功夫菜的李家鼎（鼎爺）、近年人氣急升的「星級名廚」黃亞保〈保哥〉，及「本地名廚」周世韜。保哥唔畀面連環抽水