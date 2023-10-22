請客必食｜黎耀祥獨鍾粥情背後原因揭祕黃亞保被封新一代師奶殺手
一共 10 集的《及時雨信貸呈獻：請客必食 18 道菜》於明（23 日）、後兩晚播出第 4 及 5 集。《請客必食 18 道菜》（以下簡稱《18 道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，嘉賓主持則有擅長炮製懷舊功夫菜的李家鼎（鼎爺）、近年人氣急升的「星級名廚」黃亞保〈保哥〉，及「本地名廚」周世韜。本周兩集《18 道菜》，祥仔介紹了五款星級請客必食名菜，分別有由 18 頭鮑魚炮製的「吉品鮑魚扣遼參」、滋補養顏的「魚子醬脆皮花膠乾貝青汁」、因已故鄧肇堅爵士而得名的「爵士湯」、口感嫩滑的「藤椒蒸紅瓜子斑」，及內有乾坤的「私房乾鮑富貴雞」。而有「陳皮達人」美譽的保哥，本周將會教煮家庭宴客菜「陳皮雞」，當保哥指選用沒有骨頭的雞扒可讓一家大細更安心享用，祥仔竟忽然大派高帽謂：「哇！幾細心！照顧周到，唔怪得你係新一代師奶殺手！」場面搞笑。
「粥對我嚟講係幾有回憶、同幾鍾意嘅美食」
除了品嚐名菜佳餚，祥仔亦有捐窿捐罅掃街介紹地道小食，除了到「平民美食天堂」西灣河太安樓歎招牌牛雜，又前往鬧巿品嚐港式滷味、生滾靚粥，及最強民間美食—港式燒賣。祥仔一邊落手落腳幫忙包燒賣、一邊聽著小食店老闆朱先生訴說充斥著親情與人情味的「守護燒賣」故事，畫面溫馨。朱老闆說：「爸爸離開咗（過身）後，我有段時間好失落，曾經諗過唔做呢間鋪頭。不過有日有位街坊嚟食燒賣，佢話呢粒燒賣有好多佢同已故太太嘅回憶！」一句看似簡單的說話，卻讓朱老闆找到繼續經營店鋪的理由，繼續守護燒賣的同時，亦希望守護這款地道美食曾經帶給街坊的美好回憶。除了聽別人的故事，祥仔今集亦有訴說自己的故事，他於到訪粥品店時，分享了兒時與父母的親子樂，並謂鍾意食粥也是因為受媽咪影響：「幾歲嗰時如果屋企得我同媽咪，佢都會帶我食粥；有時禮拜日煲一大鍋粥，老竇買啲油炸鬼返嚟，一家人都會食粥。粥係對我嚟講係幾有回憶、同幾鍾意嘅美食！」