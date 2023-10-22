請客必食｜黎耀祥獨鍾粥情背後原因揭祕黃亞保被封新一代師奶殺手

一共 10 集的《及時雨信貸呈獻：請客必食 18 道菜》於明（23 日）、後兩晚播出第 4 及 5 集。《請客必食 18 道菜》（以下簡稱《18 道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，嘉賓主持則有擅長炮製懷舊功夫菜的李家鼎（鼎爺）、近年人氣急升的「星級名廚」黃亞保〈保哥〉，及「本地名廚」周世韜。本周兩集《18 道菜》，祥仔介紹了五款星級請客必食名菜，分別有由 18 頭鮑魚炮製的「吉品鮑魚扣遼參」、滋補養顏的「魚子醬脆皮花膠乾貝青汁」、因已故鄧肇堅爵士而得名的「爵士湯」、口感嫩滑的「藤椒蒸紅瓜子斑」，及內有乾坤的「私房乾鮑富貴雞」。而有「陳皮達人」美譽的保哥，本周將會教煮家庭宴客菜「陳皮雞」，當保哥指選用沒有骨頭的雞扒可讓一家大細更安心享用，祥仔竟忽然大派高帽謂：「哇！幾細心！照顧周到，唔怪得你係新一代師奶殺手！」場面搞笑。