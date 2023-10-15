請客必食18道菜｜黎耀祥尋訪港式美食川龍茶樓童年茶事大事件孻仔拉心肝平民荳品店食荳花憶亡母

一連十集的全新飲食節目《及時雨信貸呈獻：請客必食 18道菜》於明晚（16 日）開始，逢星期一至三晚上十點半翡翠台播映。節目由黎耀祥（祥仔）擔任主持，每集聯同嘉賓主持，包括擅長炮製懷舊功夫菜的李家鼎（鼎爺）、近年人氣急升的「星級名廚」黃亞保〈保哥〉、「本地名廚」周世韜等推介特色名菜，最後兩集更會有曾志偉、薛家燕、何廣沛、龔嘉欣等識飲識食藝人與祥仔聚首齊齊「食好西」。