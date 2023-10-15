請客必食18道菜｜黎耀祥尋訪港式美食川龍茶樓童年茶事大事件孻仔拉心肝平民荳品店食荳花憶亡母
一連十集的全新飲食節目《及時雨信貸呈獻：請客必食 18道菜》於明晚（16 日）開始，逢星期一至三晚上十點半翡翠台播映。節目由黎耀祥（祥仔）擔任主持，每集聯同嘉賓主持，包括擅長炮製懷舊功夫菜的李家鼎（鼎爺）、近年人氣急升的「星級名廚」黃亞保〈保哥〉、「本地名廚」周世韜等推介特色名菜，最後兩集更會有曾志偉、薛家燕、何廣沛、龔嘉欣等識飲識食藝人與祥仔聚首齊齊「食好西」。
變身網絡紅人「灑鹽哥」嚇壞保哥
話明《請客必食 18 道菜》，亮點自然是 18 道必食宴客菜，明晚及後晚將介紹其中四款宴客菜，分別是「正宗炭燒黑鬃鵝」、「八寶王子鴿」、「胡椒忌廉汁虎蝦球」及「欖菜辣子爆龍蝦」。除介紹宴客菜，祥仔還到了地道餐廳品嚐「黃金臘味粒煲仔飯」、「啫啫通菜梗」等傳統家常菜，又介紹了荳腐花、港式點心及「細蓉」雲吞麵等傳統港式美食，更會邊食邊分享各款美食背後小故事。除了講飲講食，祥仔更會一展「驚人」廚藝，走入各大餐廳廚房與名廚切磋之餘，還會與保哥合璧教煮簡單家庭宴客菜；搞笑的是，祥哥幫保哥炮製脆皮煎腩仔期間，竟化身網絡紅人「灑鹽哥」以獨特撒鹽手勢狂落椒鹽，嚇到保哥急急大叫「好鹹」。
向來感性的祥仔，亦分享了不少珍貴的童年回憶，其間走訪充滿老香港風味的平民荳品店時，便憶起了小時候與母親的種種回憶：「因為我最細，我阿媽以前成日帶住我喺身邊，有時晏晝經過豆腐鋪會陪我飲杯荳漿，食碗荳腐花咁！」另外祥仔於開業超過 50 年、主打好山好水環境及人情味的川龍茶樓大歎雞球大包、叉燒包、鵪鶉蛋燒賣等舊式點心時，又分享了兒時跟爸爸飲茶的難忘回憶：「細個好難得去飲茶，通常我爸爸放假會帶晒一家人去飲茶，當時飲茶對我哋嚟講係好大件事。」值得一提的是，除了「影帝」周潤發（發哥）經常光顧川龍、就連「韓國廚神」白種元也曾冒名朝聖。祥仔歎茶期間亦盡顯親民一面，除了親力親為沖茶、攞點心外，更與茶客閒話家常。