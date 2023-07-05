請1日假去旅行廣州｜麥長青金句回應譚玉瑛遺失樂悠咭事件 陳懿德被呃摸糞便
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TVB旅遊節目《請 1 日假去旅行 廣州篇》，本周將播出「廣州篇」，由譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德擔任主持。
請1日假去旅行廣州篇｜陳懿德麥長青譚玉瑛三人玩自駕遊
明晚（6 日）播出一集，三人自駕遊玩轉廣州，近年在廣州發展的麥包化身廣州地膽帶大家四圍玩，德德則負責揸車。首個行程，三人去到今年 1 月才開幕的廣州文化館（新館）睇風景，之後再出發到設有海洋館和自然科學博物館的大型商場遊玩。該海洋館可供觀賞海洋生物及動物種類繁多，包括水獺、檸檬鯊、沙鰻及白鯨等，場內長 40 米、高 9 米的展缸更被列入健力士世界紀錄大全。該處的自然科學博物館展品同樣來頭唔細，除有大量恐龍化石，鎮館之寶「梅杜莎角龍」更是全世界只有三個。三人參觀期間發生小插曲，向來搞鬼的麥包呃德德摸恐龍糞便化石，遭睇唔過眼的譚玉瑛「教訓」：「你唔係帶挈佢，係蝦新人呀！」場面搞笑。
荔灣區｜麥包帶隊到大歎「牛河天花板」
去得廣州當然要食好西，麥包帶隊到荔灣區大歎被喻為「牛河天花板」的乾炒牛河，價錢更只要 21 元人民幣（約 22.7 元港幣），相當抵食。之後他們再到沙河粉村親手製作沙河粉，譚玉瑛姐姐拿着大刀切沙河粉，有姿勢亦有實際。
白雲山山頂｜麥長青金句回應譚玉瑛遺失樂悠咭事件
節目尾聲，三人坐纜車登上白雲山山頂，其間譚玉瑛姐姐更會重提早前遺失樂悠咭的事件。晚上三人食住西餐盡訴心中情，麥包分享了在廣州發展事業的心情：「做人應該活到老學到老，唔好畀自己停落嚟。」與麥包感情要好的譚玉瑛聞言半開玩笑謂：「你係好勤力嘅，但係咪好聰明呢？Er…就唔蠢嘅！」麥包即搞笑地爆英文金句回敬她：「I’m not a smart guy, but I’m not a fool guy.」
請1日假玩轉廣州、中山、江門 逐一解鎖好去處！
圖片來源：（圖片來源：TVB）