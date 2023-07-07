請1日假去旅行｜麥長青粗魯無禮譚玉瑛反擊BB來了孖囡囡驚喜合體黎諾懿父愛盡顯

旅遊節目《比亞迪香港呈獻：請 1 日假去旅行 廣州篇》，本周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。今晚（7 日）一集，除了譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德外，邵初亦會加入主持行列，還有黎諾懿及在《BB 來了》飾演其女兒的妃頤妹妹擔任嘉賓。