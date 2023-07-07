請1日假去旅行｜麥長青粗魯無禮譚玉瑛反擊BB來了孖囡囡驚喜合體黎諾懿父愛盡顯
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旅遊節目《比亞迪香港呈獻：請 1 日假去旅行 廣州篇》，本周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。今晚（7 日）一集，除了譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德外，邵初亦會加入主持行列，還有黎諾懿及在《BB 來了》飾演其女兒的妃頤妹妹擔任嘉賓。
今晚首個行程，譚玉瑛、麥包和陳懿德去了有逾八百年歷史的沙灣古鎮遊玩，大歎當地特色美食如掟死狗、爬金山和薑埋奶等；之後再去西坊大院體驗文青之旅，麥包更親手炮製手調飲料孝敬譚玉瑛，他笑言：「呢個就係我喺廣州兩年學到嘅嘢，當冇人搵我拍嘢，我就會喺街上面賣檸檬茶！」晚上食飯時，德德問麥包與譚玉瑛為何如此老友，麥包笑言：「可能人夾人，佢（譚玉瑛）同黎芷珊都好包容我，我有時比較粗魯冇乜禮貌，但佢哋都好接納我。」譚玉瑛聞言即加一句：「原來你都知嘅，知都好緊要架，但改唔改就係一件事！」
翌日行程，邵初、黎諾懿和妃頤妹妹加入與三名主持到廣州長隆度假區一遊，度假區有齊野生動物世界、水上樂園、大型主題樂園、馬戲團等。野生動物世界內有逾 2 萬隻動物，包括河馬、犀牛、長頸鹿和斑馬等，更有珍貴的白老虎和熊貓。在大型主題樂園中，諾懿化身廿四孝爸爸陪妃頤妹妹玩兒童版過山車、跳樓機等，畫面溫馨。兩位同屆港姐德德和邵初在水上樂園大解放，姊妹情深的兩人穿上同款泳衣，除了孖住玩漂流外，還會挑戰刺激度爆錶的滑水梯，玩完被邵初扶着走的德德說：「鍾意刺激嘅人真係要嚟玩！」晚上兩姊妹參加水上電音派對狂歡，Chill 到爆。
圖片來源：（圖片來源：TVB）