貝遊歐洲｜蔡思貝化身囚犯飆演技湯洛雯窩心舉動曝光玩轉利物浦尋找披頭四足跡
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由蔡思貝主持的旅遊節目《Cashing Pro 私人貨款呈獻：貝遊歐洲》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今晚（30 日）播出一集，思貝去到位於英格蘭西北部的利物浦遊玩，首站率先大歎當地必吃名物-利物浦燉菜Scouse，由於 Scouse 賣相似足 baby food，思貝笑言：「我好鍾意食 baby food，
baby food 係我細個時嘅獎勵，我要做得叻做得乖，媽咪先會獎勵我！」之後思貝去到一間以監獄為主題的酒吧，換上橙色監獄衫化身囚犯，與扮演獄長、獄卒的酒吧職員瘋狂鬥戲，過足戲癮的思貝說：「所有嘢都好即興，一人一句，成件事係冇排過、冇劇本，感覺好正！」
去得利物浦，當然要尋找英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）的足跡，思貝會帶大家去到披頭四的發跡地 The Cavern Club，披頭四在該處表演超過 300 場騷，據指成員 Paul McCartney 現在閒時亦會回到這裡表演。思貝還到訪了一間神
秘酒吧，該酒吧有魔術表演欣賞之餘還有小遊戲玩，思貝幸運地擲到孖四骰仔獲贈兩杯免費飲品，相當 Lucky。
最後一站，思貝去到皇家阿爾伯特碼頭閒逛，在其中一間店鋪見到獨角獸明信片時更想起好友湯洛雯，她說：「湯洛雯好鍾意獨角獸，佢以前去旅行都會寫 post卡畀我。記得有一年，我生日佢送咗乾嘅玫瑰畀我，之後仲寫咗張卡畀我，佢話希望我哋友誼好似乾玫瑰咁，永遠可以保持得到。」非常有愛。
圖片來源：（圖片來源：TVB）