貝遊歐洲｜蔡思貝化身囚犯飆演技湯洛雯窩心舉動曝光玩轉利物浦尋找披頭四足跡

由蔡思貝主持的旅遊節目《Cashing Pro 私人貨款呈獻：貝遊歐洲》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今晚（30 日）播出一集，思貝去到位於英格蘭西北部的利物浦遊玩，首站率先大歎當地必吃名物-利物浦燉菜Scouse，由於 Scouse 賣相似足 baby food，思貝笑言：「我好鍾意食 baby food，