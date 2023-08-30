貝遊歐洲 蔡思貝

貝遊歐洲｜蔡思貝做主持 觀眾嫌聲太尖兼成日大叫：唔想聽佢介紹

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由視后蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，今次會帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯英國三大區域，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！周一（28日）播出首集，蔡思貝就大派福利，一件頭泳衣上陣大騷健美身材，不過竟被網民嘲兩大致命傷：有陣達哥味、聲音趕客！

蔡思貝激罕泳衣look大玩「冰火兩重天」

蔡思貝首先就去到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘，當中最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。

沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」

貝遊歐洲 蔡思貝 一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材
一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界
沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？
思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？（圖片來源：TVB）

蔡思貝巧遇智利粉絲

思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。之後，蔡思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩，行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」

觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫

對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。

貝遊歐洲 蔡思貝 今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極
今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 （圖片來源：YouTube圖片）
貝遊歐洲 蔡思貝 有網友嫌聲太尖，又成日大叫。
有網友嫌聲太尖，又成日大叫。（圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 網友直言唔想聽佢介紹
網友直言唔想聽佢介紹 （圖片來源：TVB）
貝遊歐洲 蔡思貝 不過亦有人平反，讀她人靚不造作。
不過亦有人平反，讀她人靚不造作。（圖片來源：TVB）

網民嘲泳衣look有陣達哥味

蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。

貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳 好有誠意！
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠在IG拍片激罕出動水着Look大派福利（圖片來源：IG@sisleychoi ）
貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分（圖片來源：IG@sisleychoi ）
貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
（圖片來源：IG@sisleychoi ）

蔡思貝 介意被稱「達哥」

蔡思貝先後被指似陳煒、梅艷芳，木村拓哉，又或者係網絡紅人「達哥」，佢話被指似樣撞樣唔緊要，但最介意係網民喺佢專頁叫佢做「蔡思達」，甚至直接叫佢做「達哥」，佢認為：「改名叫我做蔡思貝，就一世都係蔡思貝，而唔係其他名！」

貝遊歐洲 蔡思貝
（圖片來源：東方新地）
貝遊歐洲 蔡思貝 同網絡紅人「達哥」出席活動，被笑似孖「兄弟」，令蔡思貝勁尷尬。
同網絡紅人「達哥」出席活動，被笑似孖「兄弟」，令蔡思貝勁尷尬。（圖片來源：東方新地）
貝遊歐洲 蔡思貝 達哥
達哥（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：（圖片來源：TVB）

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