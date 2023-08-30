貝遊歐洲｜蔡思貝做主持 觀眾嫌聲太尖兼成日大叫：唔想聽佢介紹

由視后蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，今次會帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯英國三大區域，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！周一（28日）播出首集，蔡思貝就大派福利，一件頭泳衣上陣大騷健美身材，不過竟被網民嘲兩大致命傷：有陣達哥味、聲音趕客！