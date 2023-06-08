超級毛特兒大賽｜黃嘉雯極速減肚腩 豪晒水著搏到盡攬狗
黃嘉雯與愛犬拍水著照
今晚（8 日）一集則是水著通告挑戰，除 10 組超毛主人及狗狗外，主持之一的 Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍攝水著照。其間 Carmaney 接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多 props，我得件衫乜都冇。」她又笑指為了極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。
鍾柔美勉勵各參賽者
晚 10 點半於 J2（82 台）播出外，本周日晚 9 點於 J2（82 台）將播映總決賽。昨晚（7 日）一集，超毛 10 強舉行「睡衣 Party」，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加《聲夢傳奇》的經歷勉勵各參賽者︰「我當時壓力都大，所以同自己講，齋做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」其間各狗主輪流分享養狗喜與樂，當中以「薯餅」主人 Jimmy 的故事最洋蔥，原來「薯餅」有個哥哥叫「薯仔」，早前因病不幸離世，並因而令 Jimmy 自始不敢再賴床，Jimmy 說︰「我記得有一朝『薯仔』好唔舒服，原來佢要『走』喇，我仲一路喺度賴緊床，直到全屋人叫醒我，先知佢情況已經好差。」Jimmy 憶述當時薯仔條脷已變成紫色，但仍一直堅持望能見到 Jimmy 最後一面。Jimmy 指當時起身後二話不說抱住薯仔飛車前往找獸醫，他哽咽說︰「頭盔入面全部係眼淚，因為我知佢已經走咗。嗰次之後我冇再賴過床，因為唔知會 miss 咗啲乜嘢。」
黃嘉雯大熱成港姐冠軍 被封「嫩版郭可盈」
黃嘉雯是香港浸會大學文學院人文及創作系畢業，父母因為經常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。而她在讀書期間便已經擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。
黃嘉雯獲馮盈盈鼓勵選美
25歲的黃嘉雯便經澳門選美連盟甄選為該年度之國際小姐香港代表，而到日本東京參加2018年度的國際小姐。翌年她便參加2019年的《香港小姐競選》，並且以大熱姿態奪得冠軍和最具體態美佳麗，更被傳媒封為「嫩版郭可盈」。她在《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露自己因為馮盈盈的鼓勵和啟發下考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢。
黃嘉雯慘被嘲失蹤人口 被同期港姐發展還要差?
加入無綫電視後，一直也只是主持節目，甚少拍攝電視劇，因而被媒體慘被稱為「失蹤人口」，當年當屆的落選港姐蔡嘉欣的出鏡次數比起黃嘉雯還要多。不過2021年開始，黃嘉雯的出鏡率開始增加，拍攝多套劇集例如《回歸光影頌: 曙光》、《下流上車族》、《廉政行動2022》等。而《下流上車族》一角更是由林敏驄欽點，更被他讚演技對答也是冠軍級。
「瑞士碧咸」為黃嘉雯來港支持參選
黃嘉雯在參選時間早已有瑞士籍男友Matej Tomic，當時被網民喻是「翻版雷神」、「瑞士碧咸」。男朋友因為曾任職於數碼市場策劃營銷工作，所以也為她進行指導以修整社交網頁的版面，。後來為了黃嘉雯因而決定搬到香港，其間也不時準備水果、蔬菜等低脂食品，讓黃嘉雯得以保持最佳身型。不過二人最後逃不過港姐分手魔咒而分開。