超級毛特兒大賽｜黃嘉雯極速減肚腩 豪晒水著搏到盡攬狗

J2 自家製旗艦綜藝節目，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，除本周一至周五晚 10 點半於 J2（82 台）播出外，本周日晚 9 點於 J2（82 台）將播映總決賽。