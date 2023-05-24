超級毛特兒大賽｜Yumi驚喜現身擔任團長16歲狗狗感動全場高顏值美女狗主獲網民矚目

J2 全新自家製旗艦綜藝，以「香港電視史上首個真狗選美騷」作招徠，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的《Pet Holidays呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播出。16 組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近 50 萬港元豐富獎金獎品。