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超級毛特兒大賽｜Yumi驚喜現身擔任團長16歲狗狗感動全場高顏值美女狗主獲網民矚目

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J2 全新自家製旗艦綜藝，以「香港電視史上首個真狗選美騷」作招徠，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的《Pet Holidays呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播出。16 組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近 50 萬港元豐富獎金獎品。

16. 寵物：Jammy16 歲 女）-品種：芝娃娃主人：阿偉-綽號：詼諧版張學友
16. 寵物：Jammy（16 歲 女）-品種：芝娃娃主人：阿偉-綽號：詼諧版張學友（圖片來源：TVB）

Yumi 第二集壓軸出場

昨晚（23 日）一集 16 組「預備生」悉數登場後，Jarvis 忽然宣布還有第 17 組「神秘預備生」，令全場大為嘩然。原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同 6 歲多的貴婦犬 Cha Cha 擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi 家中養了七隻狗狗，當中以 Cha Cha 最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。

Yumi 帶同愛犬 Cha Cha 亮相節目。
Yumi 帶同愛犬 Cha Cha 亮相節目。（圖片來源：TVB）

狗狗主人各有奇能奇技

能夠進身「超毛」16 強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬 Silly 能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而 Silly 主人 Sharon 亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的 Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使 Bubu 主人 Sasa，Sasa 一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而 Sasa 則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。

能夠進身「超毛」16 強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬 Silly 能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而 Silly 主人 Sharon 亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的 Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使 Bubu 主人 Sasa，Sasa 一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而 Sasa 則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。
能夠進身「超毛」16 強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬 Silly 能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而 Silly 主人 Sharon 亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的 Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使 Bubu 主人 Sasa，Sasa 一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而 Sasa 則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。（圖片來源：TVB）
「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃 Jammy，今年原來已經 16 歲；雖然年紀大，但 Jammy 依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。而 Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了 Jammy 十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢 16 歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至 16 歲的 Jammy 如此可愛時，可能別具意義……
「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃 Jammy，今年原來已經 16 歲；雖然年紀大，但 Jammy 依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。而 Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了 Jammy 十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢 16 歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至 16 歲的 Jammy 如此可愛時，可能別具意義……
「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃 Jammy，今年原來已經 16 歲；雖然年紀大，但 Jammy 依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。而 Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了 Jammy 十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢 16 歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至 16 歲的 Jammy 如此可愛時，可能別具意義……（圖片來源：TVB）

向海嵐：狗生真係唔係好長

Jammy 的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令同樣充滿愛的主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne 邊落淚邊感性謂︰「完全明呀，我自己都好想同自己嘅狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」阿偉續指雖不知道 Jammy 能活到多少歲，但他和

阿偉的 Jammy 為年紀最大參賽狗。
阿偉的 Jammy 為年紀最大參賽狗。（圖片來源：TVB）
Jammy 都會繼續「加油」，令「洋蔥」蔓延至其他在場狗主，並紛紛起立鼓掌致敬，場面令人動容。之後 Anne 接受製作組訪問時依然未能平伏心情，強調狗狗是最好的伴侶及家人之餘，並再度強調陪伴的重要性︰「其實狗生真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別嘢，真係忍唔住。」

Sharon 與其愛犬各有各突出。
Sharon 與其愛犬各有各突出。（圖片來源：TVB）
今晚（24 日）一集，16 組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照。評判將根據 5C 準則，包括 Charm（魅力）、Character（個性）、Confidence（自信）、Concentration（專注力）和 Courage（勇氣），從中挑選 12 強進級。拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney 更因為某參賽者的表現感動落淚。首輪淘汰戰有幾精彩？密切留意《超級毛特兒大賽》。
評分標準的 5 個「C」。
評分標準的 5 個「C」。（圖片來源：TVB）

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