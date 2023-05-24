超級毛特兒大賽｜Yumi驚喜現身擔任團長16歲狗狗感動全場高顏值美女狗主獲網民矚目
J2 全新自家製旗艦綜藝，以「香港電視史上首個真狗選美騷」作招徠，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的《Pet Holidays呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播出。16 組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近 50 萬港元豐富獎金獎品。
Yumi 第二集壓軸出場
昨晚（23 日）一集 16 組「預備生」悉數登場後，Jarvis 忽然宣布還有第 17 組「神秘預備生」，令全場大為嘩然。原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同 6 歲多的貴婦犬 Cha Cha 擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi 家中養了七隻狗狗，當中以 Cha Cha 最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。
狗狗主人各有奇能奇技
能夠進身「超毛」16 強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬 Silly 能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而 Silly 主人 Sharon 亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的 Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使 Bubu 主人 Sasa，Sasa 一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而 Sasa 則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。
「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃 Jammy，今年原來已經 16 歲；雖然年紀大，但 Jammy 依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。而 Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了 Jammy 十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢 16 歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至 16 歲的 Jammy 如此可愛時，可能別具意義……
向海嵐：狗生真係唔係好長
Jammy 的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令同樣充滿愛的主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne 邊落淚邊感性謂︰「完全明呀，我自己都好想同自己嘅狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」阿偉續指雖不知道 Jammy 能活到多少歲，但他和
Jammy 都會繼續「加油」，令「洋蔥」蔓延至其他在場狗主，並紛紛起立鼓掌致敬，場面令人動容。之後 Anne 接受製作組訪問時依然未能平伏心情，強調狗狗是最好的伴侶及家人之餘，並再度強調陪伴的重要性︰「其實狗生真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別嘢，真係忍唔住。」
今晚（24 日）一集，16 組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照。評判將根據 5C 準則，包括 Charm（魅力）、Character（個性）、Confidence（自信）、Concentration（專注力）和 Courage（勇氣），從中挑選 12 強進級。拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney 更因為某參賽者的表現感動落淚。首輪淘汰戰有幾精彩？密切留意《超級毛特兒大賽》。