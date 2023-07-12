身體最誠實｜李佳芯重提卵巢腫瘤經歷 連起床都有困難：要照顧好身體

TVB健康資訊節目《身體最誠實》，今晚（12日）將播映最後一集，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同 3 位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持，今晚播出的最後一集主題是精神病，李佳芯更在「Ali Says」中，重提2017年生卵巢腫瘤一事！