《逆天奇案2》｜張頴康眼神透露陰謀 劉佩玥驚天身份 孫耀威驚喜回歸

由劉家豪總監製、陳志江監製的劇集《逆天奇案》，於2021 年播出時叫好叫座，大結局 7 天跨平台總收視更衝破 30.2 點！相隔 3 年，《逆天奇案 2》強勢回歸，並由 4 月 1 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映。新一輯除有原班人馬陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼等繼續擔當重要角色外，還有兩名靚仔小生強勢加盟，分別為飾演天才生物學教授唐冠峰的方力申，及飾演陽光型電腦奇才喬天祖的高鈞賢，二人分別會利用自身天賦，協助陳展鵬及黃智賢等人破案。