逆天奇案2｜林景程感恩師承姜大衞 王嘉慧轉型挑戰小三角色
由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。
昨晚（4 日）一集展開新單元「龍頭棍風暴」，劇情講述社團洪勝話事人賀堅（姜大衞 John 哥飾）打算退隱江湖，賀堅兒子賀永權（林景程飾）和韓耀星（翟威廉飾）欲爭話事人之位，兩雄相爭引起警方高度關注。社團準備舉行祭祠儀式，賀堅命令永權負責運送龍頭棍，豈料期間龍頭棍竟不翼而飛！弄失龍頭棍的永權頓失方寸，發晒茅四處尋找龍頭棍下落，就連貼身手下亦懷疑兼打致重傷。此時情婦 Jenny（王嘉慧飾）突然來電表示龍頭棍在其手上，可惜只是一場謊言，Jenny欺騙永權是想逼他與大婆（吳沚默飾）離婚。到底龍頭棍在誰手上，仍然是一個謎團！
林景程感恩能與影帝影后結緣
景程受訪時坦言能夠與 John 哥合作感到好開心，他說：「John 哥呢種咁傳奇嘅演員演戲，可以近距離感受佢點樣去演一場戲，呢啲機會真係好難得，覺得對演戲嘅人嚟講，John 哥真係可以講得上係活寶藏！」景程透露有向 John 哥請教演戲心得：「我記得未埋位前請教過佢，會用咩方法投入角色嘅感情同點樣控制淚水，佢真係毫不吝嗇咁分享，仲即場示範點樣控制淚水畀我睇，睇佢做好似好容易咁，但實際真係幾廿年功力嚟！同埋 John 哥分享期間，咁啱導演叫我埋位拍攝，我諗嗰次係我入行以嚟最唔想埋位嘅一次！」景程早前在《下流上車族》與金像影后鮑起靜結母子緣，如今再與亞洲影帝 John 哥結父子緣，名副其實「影帝影后御用仔仔」，對此景程直言感到十分榮幸：「兩位都係我以前諗都唔敢諗可以合作到嘅前輩，依家仲可以演到佢哋個仔，坦白講呢啲機會真係可遇不可求，我覺得我比好多演員好彩 ，希望未來仲會有呢啲機會啦！」
王嘉慧自爆係《逆天》粉絲
飾演小三 Jenny 的王嘉慧（Cathy）亦備受網友注意，身為「東張女神」之一的Cathy，化身性感尤物上演「小三爭上位實錄」，除了講大話逼林景程離婚外，被大婆吳沚默捉奸時，亦不失霸氣與對方拉扯對罵，與平時斯文形象反差極大。Cathy 受訪時自爆是《逆天奇案》粉絲，她說：「第一輯係全部都有追睇晒，覺得
自己有份參與《逆天 2》好神奇，好開心同埋感恩。」演戲年資尚淺的 Cathy 續指今次角色很有挑戰性：「始終同平時嘅自己好唔同，都會擔心演唔出嗰種效果，所以都有做好多功課，參考其他劇集、電影類似嘅角色係會點樣去做。」講到與吳沚默（Momo）的拉扯對罵戲，Cathy 坦言：「一開始其實有啲唔好意思，驚喺拉扯途中會整親對方，但係 Momo 佢好好，佢鼓勵我放膽去做，Momo 好帶到我入戲令到我好投入，所以拍嗰陣完全係冇呢一方面嘅顧慮。」此外，前港姐冠軍謝嘉怡閃現客串幼兒園老師一角，令人大感驚喜。