逆天奇案2

逆天奇案2｜炎明熹NG爆笑花絮 Gigi詠春秀身手 陳展鵬驚人肌力展示

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由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。

Gigi 大晒纖腰長腿跳唱《Little Magic》。（圖片來源：TVB）
Gigi 大晒纖腰長腿跳唱《Little Magic》。（圖片來源：TVB

昨晚（3 日）一集，最大睇頭絕對是人氣王炎明熹（Gigi）驚喜客串！Gigi 在劇中演回本尊炎明熹，劇情講到 Gigi 為歌曲拍攝音樂特輯，警方收到綫報指有黑幫會到現場搞事，O 記的森 Sir（陳展鵬飾）和 Nic Sir（黃智賢飾）奉命到現場保護。拍攝期間，Gigi 的保姆車失控衝向人群，場面非常混亂，最後智勇雙全的阿森開車截停保姆車才沒造成更大傷害。事件背後原來涉及駭客，意圖癱瘓香港交通；O 記幾經調查終發現駭客藏身位置，可惜駭客預先發現 O 記殺到早一步逃去，阿森最終出盡九牛二虎之力成功逮捕對方。「動作擔當」展鵬於該場追捕戲再度大晒好身手，他飛身跳上行駛中的汽車上，僅用兩手抓緊車頂架，並隨着暴走的汽車揈來揈去，展現出驚人臂力和腰力，網友大讚：「Pan 真係幾 fit」、「煎Pan 不嬲身手敏捷」、「森 Sir 又型又打得！」

昨晚一集有炎明熹客串演出。（圖片來源：TVB）
昨晚一集有炎明熹客串演出。（圖片來源：TVB

一日經歷勻曝曬暴雨刮大風天氣

Gigi 昨晚一集以青春打扮上陣，大晒無敵纖腰和修長美腿，跳唱《Little Magic》亦充滿青春活力！據知拍攝當日，Gigi 拍攝逃走的鏡頭時堅持要加邊走邊回望的動作，以確認粉絲的安危，皆因她覺得如果現實中發生同樣的情況，她不希望拋棄受傷的 Fans 不顧而去，足見 Gigi 充滿愛心和愛錫粉絲。另官方釋出相關場口花絮片，Gigi 拍攝「走佬」動作戲時竟忍不住偷笑，搞到 NG 收場，幕後忍不住問：「Gigi 點解你愈跑愈開心嘅？」之後 Gigi 再度掩嘴偷笑，可愛指數爆標。其實拍攝當日遇上不少阻滯，皆因當日天氣非常不穩，一時曝曬一時下大雨，Gigi說：「今日天氣果然變幻莫測，第一次拍劇會冇啦啦落雨，然後又會冇啦啦好大太陽，然後出完太陽又落雨，又會突然好大風！」講到現場撞車場口，Gigi 表示嘆為觀止：「見識到特技老師喺車上翻滾，真係好犀利！」工作人員問她有否興趣嘗試動作戲？Gigi 爆料說：「想呀，最近學咗詠春，但唔係學咗好多，希望有呢個機會！」

Gigi 拍攝時忍唔住偷笑，搞到 NG。（圖片來源：TVB）
Gigi 拍攝時忍唔住偷笑，搞到 NG。（圖片來源：TVB

【炎明熹花絮片段：https://www.youtube.com/watch?v=R4cWV1O0Yuo


昨晚一集有炎明熹客串演出。（圖片來源：TVB）
昨晚一集有炎明熹客串演出。（圖片來源：TVB

方力申張頴康高智商對決扭計骰

此外，劇中 Sweet 到爆的情侶檔 Nic Sir 和 Hazel（蔣祖曼飾）放閃無極限！昨晚一集，Hazel 大玩無下裝白恤衫誘惑，大晒修長美腿， 她與 Nic Sir 上演冧豬三部曲，分別是「愛的 Back Hug」、「小鳥依人式撒嬌」和「纏綿坐大髀」，糖分嚴重超標！另強勢加盟《逆天 2》的方力申，在劇中飾演天才生物學教授唐冠峰，他甫登場即大晒驚人魅力，被一班女學生圍住氹氹轉，之後冠峰還協助警方盤問「大魔王」魏子樂（張頴康飾），同是高智商天才的兩人惺惺相惜，首次見面即以五角扭計骰瘋狂過招，相當精彩。

黃智賢同蔣祖曼上演冧豬三部曲放閃，甜度爆標。（圖片來源：TVB）
黃智賢同蔣祖曼上演冧豬三部曲放閃，甜度爆標。（圖片來源：TVB）

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（圖片來源：TVB）
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