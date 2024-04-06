逆天奇案2

逆天奇案2｜翟威廉驚險追兇 林夏薇獨門祕笈助方力申戲劇爆紅

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由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。

姜大衞偷走龍頭棍嘅原因，身為佢代表律師嘅蔣祖曼已經估到晒。（圖片來源：TVB）
姜大衞偷走龍頭棍嘅原因，身為佢代表律師嘅蔣祖曼已經估到晒。（圖片來源：TVB

昨晚（5 日）一集單元「龍頭棍風暴」完滿落幕，偷走龍頭棍的真兇正是賀堅（姜大衞 John 哥飾）本人，目的原來是為了孫仔！賀堅不欲黑社會背景影響到乖孫的成長，因此設計一場大龍鳳將龍頭棍偷走，欲打退兒子賀永權（林景程飾）爭做龍頭的野心，希望一家人移民外地展開新生活。可惜永權被權欲熏心執意爭做龍頭，與死對頭耀星（翟威廉飾）鬥生鬥死，兩人在貨櫃場打大出手，永權更差點取了耀星的性命，最終森 Sir（陳展鵬飾）趕到現場成功阻止悲劇發生。林景程與翟威廉的打鬥戲雖然只有約 1 分半鐘，但拍攝過程絕不簡單！官方釋出相關場口花絮片段，翟威廉拿刀揮斬景程時，屋頂其中一塊天花意外落下，並狠狠擊中威廉的額頭，幸好威廉並沒有大礙，休息一會便重新投入拍攝，非常專業。拍攝當日正值 33 度高溫，穿着長袖的兩人不但要奪命狂奔，還要瘋狂埋身肉搏，兩人賣力演出拍到身水身汗，認真唔簡單。

姜大衞偷走龍頭棍係希望一家人可以移民去其他地方，畀乖孫可以喺一個健康快樂嘅環境成長。（圖片來源：TVB）
姜大衞偷走龍頭棍係希望一家人可以移民去其他地方，畀乖孫可以喺一個健康快樂嘅環境成長。（圖片來源：TVB

【相關花絮片段：https://www.youtube.com/watch?v=Q81u_bRdqUk

】劇中主演的感情線亦是《逆天 2》的看點之一，昨晚一集劇情適逢是情人節，Nic Sir（黃智賢飾）和 Hazel（蔣祖曼飾）翻撻後首度過情人節，溫馨甜蜜滿瀉；與阿 Wing（飾）分手的森 Sir 眼見街裏愛人一對對，自己卻形單隻影自隊雙餸飯，不禁黯然神傷！另邊廂，阿 Wing 與天才生物學教授唐冠峰（方力申 Alex 飾）在大學中邂逅，冠峰駕車載穎思一程，期間兩人大談愛情觀，冠峰認為愛情根本不存在：「大腦分泌出愛情感覺，大概會喺一年半到三年之後，呢種感覺就會消失，但係呢段時間足夠畀人類完成兩性結合同生育，愛情只係基因繁殖機制。」阿 Wing 則不太認同：「我覺得除咗基因繁殖之外，人類之間仲有陪伴同埋承諾，呢啲都包括喺愛情。」冠峰聞言再拋下大量學術術語反駁她，雖然直男指數爆晒標，但阿 Wing 對冠峰似乎有特別的感覺！

蔣祖曼同黃智賢就 Sweet 到震。（圖片來源：TVB）
蔣祖曼同黃智賢就 Sweet 到震。（圖片來源：TVB

飾演天才生物學教授的 Alex 的角色理性大於感性，事事都以科學理論來解釋，甚至於覺得「愛情」都是假的，Alex 將角色的「直男特質」演繹到位。Alex 受訪

姜大衞偷走龍頭棍嘅原因，身為佢代表律師嘅蔣祖曼已經估到晒。（圖片來源：TVB）
姜大衞偷走龍頭棍嘅原因，身為佢代表律師嘅蔣祖曼已經估到晒。（圖片來源：TVB

時透露靠幻想代入角色：「角色細細個就被老竇帶去荒島做科研，童年淨係得讀書同做研究，我嘗試用屋企嘅情況套番落角色，如果我老竇淨係同我講運動，搬去一個地方淨係練水，日日都係咁練，我都會感受到呢個痛苦，用呢個感受代入番個角色。」講到劇中要面對大量繞口劖手的專業術語對白，Alex 透露獲視后檔林夏薇傳授秘笈：「薇薇教我可以錄低再翻聽，呢個方法啱晒我，因為每日都要揸成個幾鐘頭車，呢個方法好處係去到邊都可以聽，好似聽廣播劇咁，仲有可以聽番覺得演繹得好唔好，如果唔鍾意呢個方法就再錄過，確實幫咗我好多。同埋劇中有好多專業術語同埋英文，所以事前都要做足 Research。」

小方劇中有唔少繞口對白，全靠薇薇傳授佢背對白大法。（圖片來源：TVB）
小方劇中有唔少繞口對白，全靠薇薇傳授佢背對白大法。（圖片來源：TVB）

劇中 Alex 直男指數爆晒標，問到他現實中的愛情觀時，他笑言：「感情方面唔係好識講。我覺得人大咗就會體會到，你覺得自己做得好時，可能人哋會覺得唔好，最緊要係對方覺得你係稱職嘅伴侶先係最緊要。」劇中 Alex 不時會大顯廚藝，問到現實中有否和女友玩煮飯仔？他笑謂：「大家都好忙冇乜時間煮嘢食，同埋對食嘢嘅要求都好易滿足，煮熟就得。」

方力申喺劇中唔相信世上有愛情，一切都只係化學作用。（圖片來源：TVB）
方力申喺劇中唔相信世上有愛情，一切都只係化學作用。（圖片來源：TVB）

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