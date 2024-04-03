逆天奇案2｜黃智賢激戰上演 容天祐中暑失常 張頴康動作設計揭祕
由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。
昨晚（2 日）一集，首個單元「殺手的終極任務」終於落幕，原來霍太（麥玲玲飾）因為炒燶股票要填氹 500 億，故利用殺手執行暗殺任務來討好 哈多爾富商巴金，希望藉此機會翻生！不過當霍太帶同 2 名殺手與巴金見面時，始發現 2 名殺手終極目標竟是巴金，2 人一見巴金便手刃對方，現場隨即爆發槍戰！阿森（陳展鵬飾）、阿力（黃智賢 Ben 飾）與口水言（容天佑飾）趕到現場，三人與殺手再次上演連場埋身肉搏，口水言更差點被殺手以鐵棍打死，幸好莊家新（董敬文飾）帶領支援趕到現場將殺手擊斃，口水言才逃過一劫，最終霍太因非法操縱股市和串謀謀殺被捕。在這個單元，玲玲姐演出非常搶焦，除了以流利英語講對白外，還親身上陣演出槍戰場口，拿手槍動作更是英姿颯颯，與平時形象大相逕庭，令人大感驚喜。
追車打戲同樣是焦點所在，現年 56 歲的 Ben 打戲連場，身手依然靈活，他受訪時笑言：「平時都有做開運動，但係打戲時要即時度即時做，所以都幾有挑戰性，感覺都有少少吃力，因為有時要好短時間做啲動作 ，都有 NG 嘅，始終都打咗成日有啲攰，但都要盡量展現到角色嘅英勇。」Ben 透露追車打戲足足拍了一天，他特別感謝武指的幫助：「武指偉師傅好好 ，佢會因應我哋體能度啲我哋做得到嘅招式，拍出嚟效果好似好打得咁，但現場都知道其實有啲笨手笨腳。同埋當時都拍得幾辛苦，因為天氣都好熱，依家睇到成果拍得咁好，覺得辛苦都係值得！」容天佑同樣指該場戲好辛苦：「拍攝當日係台風前後啲日子，天氣好焗，未拍時已經身水身汗，啲動作又要擒上擒落起腳打，所以衫褲都畀啲汗啜到實晒，好難做到動作，同埋嗰日大家都有少少中暑跡象，好靚仔嗰個僱傭兵（莫浩峰）中埋暑添！」飾演僱傭兵的莫浩峰（Sebastian）亦備受網友關注，留言大讚：「佢又幾靚仔有型喎」、「靚仔又打得」、「身手唔錯」。其實現年 34 歲的Sebastian 曾演出多個電影、劇集和廣告，包括電影《拆彈專家》系列、劇集《飛虎》系列等，Sebastian 除了高大有型又打得外，還擁有商科碩士學位，絕對是四肢發達、頭腦亦唔簡單！
一波未平一波又起，警方在暗網發現多條高度加密訊息，全由上一輯的 Big Boss魏子樂（張頴康飾）在失憶前發出，訊息內容包含了「恐襲」、「報仇」、「香港」等字眼，並牽涉數以十億計的加密貨幣！調職心理服務課的阿 Wing（林夏薇飾）前往精神病院與魏子樂面見調查案件，由於大腦缺氧導致失憶兼精神失常的子樂變得瘋瘋癲癲，惟一見到仇人阿 Wing 時卻突然「迴光返照」目露兇光，但隔了收秒後又回復瘋癲狀態，行徑可疑。
頴康於場口演出非常搶焦，將魏子樂瘋瘋癲癲的狀態演繹到位，除了連環「眼神殺」非常嚇人，連串的扭曲肢體動作亦相當吸睛，足證細節位落足功夫！頴康受訪時坦言為了今次角色下了不少功夫，更親自設計了不少小動作加強感染力，包括不停眨眼、眼神飄忽、面部抽搐及不時發出恥笑聲等，他透露：「聽完故事之後，我都諗咗一段時間應該點演，用咗兩、三星期去研究，同埋冇參考其他人嘅演出，因為我比較鍾意原汁原味去創作一個角色。」頴康坦言今次演出甚有難度：「第一次認真諗點樣去設計角色，要諗埋角色背景、成長經歷加埋發生過嘅事去設計，對我嚟講係有難度。魏子樂係一個高智能罪犯，玩電腦、計數都好叻，點解眼睛成日喺度轉，其實係因為佢不停盤算緊一啲嘢，就算佢精神失常都係不停咁盤算，仲有不停發出恥笑緊嘅笑聲。」
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