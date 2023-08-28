長風渡｜白敬亭宋軼戲假情真甜度爆錶一見茹顧CP網爆熱議

外購古裝劇《長風渡》由今晚（28 日）起、逢周一至五晚9 點 30 分翡翠台播映。《長風渡》故事改編自作家墨書白同名小說，由白敬婷、宋軼領銜主演。故事講述布商之女柳玉茹（宋軼飾）陰差陽錯下嫁給城中紈絝子弟顧九思（白敬亭飾），性格迥異的兩人由最初的針鋒相對，最終在經歷重重磨練後逐步走向相愛相知的愛情故事。