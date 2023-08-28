長風渡｜白敬亭宋軼戲假情真甜度爆錶一見茹顧CP網爆熱議
外購古裝劇《長風渡》由今晚（28 日）起、逢周一至五晚9 點 30 分翡翠台播映。《長風渡》故事改編自作家墨書白同名小說，由白敬婷、宋軼領銜主演。故事講述布商之女柳玉茹（宋軼飾）陰差陽錯下嫁給城中紈絝子弟顧九思（白敬亭飾），性格迥異的兩人由最初的針鋒相對，最終在經歷重重磨練後逐步走向相愛相知的愛情故事。
《長風渡》在內地自開播以來好評不斷，網上熱度同樣非常高，單是「#長風渡#」的微博話題閱讀量已逾 85.6 億，「#白敬亭長風渡#」的微博話題閱讀量亦逾34.7 億，兩個話題閱讀量合計逾 120.3 億，相當誇張。劇中以男主角白敬亭較為港人熟悉，他在早前於翡翠台播出的《川內相親》中飾演六少主尹崢，「寵妻狂魔」角色設定相當入屋。女主角宋軼來頭亦不小，33 歲的她畢業於中央戲劇學院，曾演出《偽裝者》、《慶餘年》、《贅婿》等劇集，皮膚白滑的她擁有 168cm 身高，樣子帶點古典氣息，非常適合演古裝。
白敬亭這次在《長風渡》再次上演先婚後愛、歡喜冤家的戲碼，與女主角宋軼組成甜度爆錶的「一見茹顧 CP」，更有網友封《長》為「川內相親（又名卿卿日常）2.0」。在劇中愛得甜蜜的白敬亭和宋軼，曾被爆疑似戲假情真，難怪有網友笑言兩人在劇中的甜蜜互動是「全靠真感情」！
「一見茹顧 CP」甜到蛀牙，在內地官方發布的其中一條花絮片中，兩人在對戲時瘋狂放閃，白敬亭化身嗲豬豬不停向宋軼撒嬌又挨又攬，宋軼問他：「你是軟骨頭嗎？」白敬亭竟「理直氣壯」回答：「我是吃軟飯的，骨頭自然軟了。」兩人冧豬互動閃盲全世界，難怪片段勁吸 85 萬讚好兼 10 萬則留言，網友笑言：「男孩戀愛了，一般都像小孩子」、「真情侶就是甜」、「戲裏戲外都在撒狗糧」、「男的俊，女的靚，好一個天生一對！」