開卷｜黃霑與港式流行黎明走音事件揭祕何泳芍兒時禁接觸霑叔作品
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以推介好書為宗旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）帶領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、布樂文（JB）、伍韻婷（Juliana）及涂毓麟（Oscar）主持，逢周一晚 11 點 J2（82 台）播出。
昨晚（25 日）播出一集《開卷》Patrick Sir 推介《黃霑與港式流行》一書，內容涉及已故有「不文才子」之稱的霑叔黃霑。主持之一的 Honey 表示雖然霑叔離世後才出道，但對他的作品早就有認識。Honey 接受訪問時自爆兒時被父母禁睇霑叔作品，因為有「兒童不宜」的內容，但在不知不覺間接觸過，她說︰「好似廣告歌詞『食得招積，住得舒適』同《世界真細小》，細細個就聽仲識唱，到今次做節目，至知道係霑叔寫嘅。」她還搞笑的說︰「好神奇，雖然只係透過作品認識佢，但就好似見到佢真人咁。」Honey覺得霑叔作品「蠱惑得來幽默」，而且很有深度。
Patrick Sir 跟霑叔同為喇沙書院校友，他接受訪問時透露，在同學谷中不時有提起這位已故大師兄，他說︰「從霑叔作品嘅字裏行間，唔止睇到佢嘅才華，仲有豪邁率直一面，做事唔會轉彎抹角嘅真性情。」他笑言囝囝都是「霑迷」，霑叔的作品《世界真細小》唱起來琅琅上口。他表示《黃霑與港式流行》一書提及不少當年娛樂圈逸事及見聞，其中亦有為人津津樂道「黎明走音事件」的內情，相當有趣味性。
此外，霑叔囡囡黃宇詩接受訪問時透露「《黃霑與港式流行》正式來講係最齊一套，關於我老竇嘅書」。此書由吳俊雄博士跟工作團隊，應霑叔家人要求，整理其書房的藏書及手稿後，花逾 15 年時間編成。
圖片來源：（圖片來源：TVB）