開卷｜黃霑與港式流行黎明走音事件揭祕何泳芍兒時禁接觸霑叔作品

以推介好書為宗旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）帶領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、布樂文（JB）、伍韻婷（Juliana）及涂毓麟（Oscar）主持，逢周一晚 11 點 J2（82 台）播出。