開卷｜PatrickSir妳離開之後推介哽咽何泳芍感懷母親患癌淚崩
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以推介好書為宗旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）帶領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持，逢周一晚11 點 J2（82 台）播出。
《開卷》每星期都會分享好書，觀眾同主持都獲益不少，今晚（16 日）一集卻「出事」，Patrick Sir 推介的翻譯漫畫書《妳離開之後》（Dancing at the pity party），獲外國媒體推薦，能陪讀者走過「失去摯愛」旅程的漫畫，差點搞喊全廠人。Patrick Sir 介紹女作者在 17 歲入讀大學時，母親患上癌病，一年後離世，整整 10 年間作者未能從母親逝世釋懷，她將母女間的甜蜜回憶繪成漫畫，藉此走出傷痛。他提到書中最感人的地方，是作者要繼續「扮演」無憂無慮大學生的角色，但每次電話響都會好驚。Patrick Sir 在解讀過程中，四度哽咽且眼泛淚光，要由身邊的 Juliana 、JB 接力介紹。
Patrick Sir 事後接受訪問，解釋感觸的原因。原來介紹《妳離開之後》一書時，令他想起愛犬 Don Don︰「佢啱啱走咗一個月，見證我結婚生仔，係家庭一份子，陪咗我 14 年有多。」原來上星期六（14 日）Patrick Sir 以苦主身份，接受《東張西望》訪問時講到 14歲半 Don Don 入住狗酒店 7 天後，後肢癱瘓最終死亡，因而自責「好對佢唔住」。他懷疑事件涉人為疏忽，正考慮作法律追究。
Honey 在《開卷》節目中一直強忍淚水，到中段終哭成淚人，她嗚咽着說︰「我都想share，媽咪幾年前有 cancer，我係收到 message 先知道媽咪有事，佢仲反過嚟安懷我
『唔使擔心，醫生話乳癌零期，切好少部份同電療就得』，媽咪係搵晒解決方法，等我唔使擔心先講。所有媽咪都一樣，唔想個女咁傷心。」
另外，Patrick Sir 同 Honey 近日去到顯理中學開講座，分享閱讀好處同樂趣，吸引大班師生出席。Patrick Sir 在講座中談到透過閱讀，可以令人變得有深度，改變氣質。同時從作者視角，能學習偉大人物的思維模式，對日後處事做人有莫大幫助。
圖片來源：（圖片來源：TVB）