開卷｜PatrickSir感激J2臺長支持開卷書單獲書局邀請推出堅持踰一年終見成果
以推介好書為主旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）、何泳芍（Honey）、布樂文 JB、伍韻婷及涂毓麟主持的 J2 長壽節目《開卷》，逢周一晚11 點 J2（82 台）播出。
今晚播出第 59 集的《開卷》，開播一年多來默默儲落不少粉絲，Patrick Sir 笑言節目能走到現在，全靠兩大堅持：「第一係 Tommy（盧思麟），佢覺得個節目有意義，又見我同幾位 J2ers 主持擺咗好多心機，所以就算開頭未有咁多迴響同收視，佢都願意投放資源去繼續拍。第二係我個人嘅堅持，為呢個節目做咗好多功夫，如果淨係諗回報就做唔到今日，當然仲要靠其他拍檔嘅努力同配合。」Patrick Sir 續指很開心在街上遇到不少《開卷》粉絲，當中必然會問的問題是：「你真係本本書都有睇架？」Patrick Sir 笑言：「好多人以為係人哋寫稿畀我哋，其實我哋個節目係冇稿架，全部嘢都係我哋自己睇法，所以準備功夫都幾多。」由於一星期要介紹一本書，Patrick Sir 坦言每天都要認真看書，並笑謂很安慰自己的 Booklist 對書迷有幫助；他透露已有書局向 J2 及《開卷》招手，合作建立「Patrick Sir 開卷書單」，定期推出讓書迷買書時多個選擇：「書我要睇過先會介紹畀人，所以真係我嘅 booklist 嚟。講番其實我哋介紹過嘅書幾多人會問，同事話上網好多人 Search 之
餘，仲有好多人會喺社交網平台 inbox 問我邊度買。」
《破毒強人》首演渣感重角色
除了林溥來書單，曾踏足接近 200 間學校講 talk 的 Patrick Sir，又指主持《開卷》後、在推廣與閱讀有關的主題時更為事半功倍：「我有咗《開卷》主持呢個身份，就更加有動力睇更多書，同埋更知道點樣去推廣閱讀，同埋依家仲多咗 talk 以《開卷》嘅名義進行。」原來 Patrick Sir 也是大學畢業後、因自覺不足才開始「瘋狂看書」，並謂覺得書本吸收回來的知識，與互聯網上學到的始終有分別：「睇書可以啟發深層思考，同埋書本入面嘅知識通常都經過好多資料搜集，文字咀嚼亦會細好多。」近日在《破毒強人》中有份演出的 Patrick Sir，除了感激監製羅永賢賜予突破、讓他首度飾演人渣感強烈的角色外，問到多看書對背劇本有否幫助時，即笑言：「背劇本對我嚟講又真係唔算好難，可能真係因為成日睇書，會快啲理解到個故事。」