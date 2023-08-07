開卷｜PatrickSir感激J2臺長支持開卷書單獲書局邀請推出堅持踰一年終見成果

以推介好書為主旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）、何泳芍（Honey）、布樂文 JB、伍韻婷及涂毓麟主持的 J2 長壽節目《開卷》，逢周一晚11 點 J2（82 台）播出。