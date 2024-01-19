開壇｜蘇民峰親授風水八字，Amber獲讚最有慧根，黃嘉雯憑八字識男仔

由蘇民峰拍住 4 位 J2ers 倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney)同陳國麟(Doniven)主持的《開壇》今晚（19 日）11 點在 J2 播出第 79 集最後一集。蘇師傅於節目中開班教授風水命理，4 位 J2ers 經過一季學習及考試，各人終於學有所成。