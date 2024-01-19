開壇｜蘇民峰親授風水八字，Amber獲讚最有慧根，黃嘉雯憑八字識男仔

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由蘇民峰拍住 4 位 J2ers 倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney)同陳國麟(Doniven)主持的《開壇》今晚（19 日）11 點在 J2 播出第 79 集最後一集。蘇師傅於節目中開班教授風水命理，4 位 J2ers 經過一季學習及考試，各人終於學有所成。

開壇 Amber 有意拜蘇師傅為師，學習風水命理。
Amber 有意拜蘇師傅為師，學習風水命理。（圖片來源：TVB

今晚（19 日）播出最後一集《開壇》，四位主持倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney)及陳國麟(Doniven)在螢幕前詳談感受及一季學習風水八字的心得。蘇民峰師傅接受訪問時，點評四位徒弟表現，他表示︰「陳若思最有慧根，仲會買好多書返去自己睇。倪嘉雯都聰明勤力，但太一板一眼，唔係好識觸類旁通。黃嘉雯可能回家唔係好多時間溫書，淨係靠上堂，吸收唔到咁多。陳國麟如果日後想在這行發展，打好基本工最重要。」蘇師傅話日後會有再合作機會，可以構思另類節目，他笑言︰「旅遊、介紹人去玩，我哋都有諗過做。」

開壇 經歷一季艱苦學習，四人終有小成。
經歷一季艱苦學習，四人終有小成。（圖片來源：TVB

Amber 早在參加 J2 綜藝節目《我要瞓鬥》時，已展現過驚人記憶力，今趟再被蘇師傅點名稱讚，她有點受寵若驚表示︰「好多朋友知道我跟（蘇）師傅學風水八字之後，都搵我睇，好多人都話好準，所以我好開心同埋自豪，啲朋友仲叫我開檔，不過我唔會，驚畀人鬧。」Amber 透露從蘇師傅身上，不單止學到風水玄學知識，更學曉做人道理，希望最終能正式拜入蘇師傅門下，她認真的說︰「每次考試我都好努力溫書，希望師傅覺得我有天份，係可造之才收我為徒弟，我要將佢蘇派風水發揚光大。」Amber 又爆料話蘇師傅曾講過，同姓陳的人特別有緣份，自己同 Doniven 符合資格，師傅可以認真考慮收為徒。

開壇 Amber 被蘇師傅讚最有慧根。
Amber 被蘇師傅讚最有慧根。（圖片來源：TVB

此外，Carmaney 直言今趟最大得着是學曉相人，她興奮表示︰「新相識一個人，可以即刻check 佢性格、隱藏性格有乜嘢壞啦。特別係識男仔，睇八字就知佢係咪好人。」

開壇 Carmaney 話學曉八字，可以助自己相人。
Carmaney 話學曉八字，可以助自己相人。（圖片來源：TVB
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