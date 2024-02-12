開運救兵｜伍詠薇橫掃賭桌贏5萬，伍富橋夫婦5千呎豪宅求子驚呼迷宮

踏入甲辰龍年，最大件事就係「行九運」，20 年一轉的地運，影響家庭、事業、健康，就連香港運勢都被牽動。有個好開頭比甚麼都強。今晚年初三（12日）J2（82 台）推出全新風水命理節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰2024 開運救兵》，一連 10 集逢周一至周五，每晚 8 點半播映。節目由兩位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」