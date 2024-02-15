開運救兵

開運救兵｜黃建東「地獄黑仔王」獲三大玄學師改運，天后級歌手驅黴紅足10年

tvb娛樂
東方新地

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踏入甲辰龍年，J2（82 台）推出全新風水命理節目《Cashing Pro私人貸款呈獻︰2024 開運救兵》，一連 10 集逢周一至周五，每晚 8 點半播映。節目由兩位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。

開運救兵 Depp 師傅幫黃建東家居布局。
Depp 師傅幫黃建東家居布局。（圖片來源：TVB

明晚（16 日）一集主題是「踢走霉運」，嘉賓是黃建東（東東），他希望新一年開始，可以借助三位玄學師傅掃走霉氣。東東直言霉到一個點，可媲美「地獄黑仔王」，他在節目中講到近兩年的遭遇時說︰「好運已經是前年嘅事，贏咗《全能司儀大賽》冠軍同『飛躍進步男藝員』入咗 5 強，嗰時啲人都覺得，阿東你終於有機會喇……但舊年你哋有無覺得我有咩作品、咩電視劇見過吖？」他慨嘆雖然經常有項目傾談合作，可惜最後不是開不成，就是角色落在別人身上，所以希望藉今次改變運勢。

開運救兵 黃建東自言霉運指數達「地獄黑仔王」級數。
黃建東自言霉運指數達「地獄黑仔王」級數。（圖片來源：TVB

首先出手的是裸泳師傅，她讚東東當日的衣服顏色非常合適︰「鮮色系列配合今年九運，著多啲姣婆紅同紫仲啱你。千祈唔好著穿窿或者披口牛仔褲，會漏財。」她表示想聚財就要保持衣著光鮮，雙鞋更要乾乾淨淨︰「爛鞋、霉鞋唔好著，千祈唔好唔捨得掉。」裸泳師傅又提議東東可以將頭髮染成鮮艷顏色，她爆料指有天后級歌手出道時，被批「紅唔起」，之後該歌手保持頭髮染成紅色或紫色，之後果然大紅大紫。話題人物呼之欲出，在場各人似乎都猜到。

開運救兵 裸泳師傅爆料有天后級歌手，靠染髮轉運。
裸泳師傅爆料有天后級歌手，靠染髮轉運。（圖片來源：TVB

接住 Depp 師傅教東東到大美督 BBQ 轉運，因為熱力能夠融化或者消除負能量，有人問到用碌柚葉抹身，能否有類似功效時，Depp 師傅表示並不建議︰「碌柚葉唔可以亂用，用得太密會『洗傷』自己嘅能量，洗得太乾淨。」最後慧慧師傅出手，借助鮑魚殼、羽毛同淨化草藥舉行淨化儀式，以煙薰東東清除霉氣，她說︰「霉運就好似負能量，淨化草藥嘅煙有通渠效果。」又建議東東要保持房間整潔，可以積聚好運。

開運救兵 慧慧師傅以鮑魚殼、羽毛同淨化草藥為黃建東消霉運。
慧慧師傅以鮑魚殼、羽毛同淨化草藥為黃建東消霉運。（圖片來源：TVB

此外，節目中 Jojo 兩度搞爛 gag，可惜都失手收場。她先是玩食字，表示「煤氣」是否可以踩單車送，被 Doniven 糾正踩單車是送石油氣（罐）。之後又將「大耳窿」淋紅油等同門口貼揮春，又被 Depp 師傅指正。

開運救兵 自從前年贏出《全能司儀大賽》冠軍後，人生未再嘗高峯。
自從前年贏出《全能司儀大賽》冠軍後，人生未再嘗高峯。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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