開運救兵｜黃建東「地獄黑仔王」獲三大玄學師改運，天后級歌手驅黴紅足10年

踏入甲辰龍年，J2（82 台）推出全新風水命理節目《Cashing Pro私人貸款呈獻︰2024 開運救兵》，一連 10 集逢周一至周五，每晚 8 點半播映。節目由兩位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。