關注關注組｜廖慧儀獨家分享瑜伽褲穿搭祕訣鄧梓峰睡褲瑜伽Look勁搶鏡黃嘉雯如何用瑜伽療情傷

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的 J2 節目《關注關注組》，逢周二晚 11 點 J2（82 台）播出，今晚（11 日）一集主題是「瑜伽關注組」。談到近年不少女仕愛以瑜伽褲當穿衣配搭，Nicole 即笑言 Jessica 身材出眾，穿瑜伽服出街必成焦點，對此 Jessica 解釋每次着瑜伽褲，都會罩一件超大碼 T 恤遮到屁股位︰「咁就冇咁尷尬囉，瑜伽褲好貼身，會做瑜伽或行山時至除件 T 恤。」擁有瑜伽導師牌的Jessica，更化身「廖老師」即席指導 5 位主持做出三式雙人瑜伽動作，分別是「反轉戰士式」、「雙人船式」及「雙人舞王式」；結果考起現場三位男主持，特別是以「睡褲 Look」亮相的鄧梓峰，連串「痛不欲生」的趣怪表情相當搶鏡搞笑。另 Carmaney 提到當初學瑜伽是想藉此療情傷，她受訪時透露︰「當時主要係情緒低落、瞓得唔太好，每朝 7 點就會醒。所以開始早上做冥想，睇片學點樣 calm down 情緒，都幾有用。」