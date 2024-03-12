關注關注組｜施焯日探訪彩虹邨 揭祕Jessica童年味道 黃嘉雯遛狗祕訣

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的《關注關注組》，逢周二晚10 點 J2（82 台）播出，今晚（12 日）一集主題是「散步關注組」，以一個慢節奏欣賞城市魅力。