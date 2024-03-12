關注關注組

關注關注組｜施焯日探訪彩虹邨 揭祕Jessica童年味道 黃嘉雯遛狗祕訣

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由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的《關注關注組》，逢周二晚10 點 J2（82 台）播出，今晚（12 日）一集主題是「散步關注組」，以一個慢節奏欣賞城市魅力。

今晚（12 日）Arthur 與行仔會漫步介紹彩虹邨。（圖片來源：TVB）
今晚（12 日）Arthur 與行仔會漫步介紹彩虹邨。（圖片來源：TVB

今晚（12 日）Arthur 跟行仔再次出動，目的地是已公布會重建的彩虹邨，該處一直是KOL 打卡勝地。彩虹邨作為香港早期屋公屋之一素有「香港最美屋邨」稱號。二樓平台既有休憩設施，亦有不少老式經營的食肆、店鋪。就連全港不足 10 間的漫畫租借店，這裏都有一間。Arthur 接受訪問時表示，在舊式屋邨體驗到那份濃濃人情味，他說︰「去到漫畫店，睇到老細同啲客人好熟，好耐冇感 到呢份人同人之間咁近嘅距離。同行仔玩彈波波，好似去返幾歲放學同朋友仔去玩嘅感覺，而家淨係識去行街、睇戲。」他笑言尋回很多兒時玩意及食物。

已公布重建計劃的彩虹邨，一直是打卡勝地。（圖片來源：TVB）
已公布重建計劃的彩虹邨，一直是打卡勝地。（圖片來源：TVB

Arthur 與行仔還專誠在彩虹邨的士多，買了大量已買少見少；被稱為「口立濕」的涼果回錄影廠分享，包括︰蛋散、紅燒魚柳、山楂球、椰子糖、金桔棒、話梅、黃心梅、檸汁薑、龍鬚糖及肚臍餅。Jessica 見到大堆不同種類的「口立濕」，兩眼放光聲言兒時回憶全部返來︰「細個好鍾意食黃心梅，好甜嘅外殼包住粒梅，細個嫌太甜唔敢食咁多。」而 Nicole 小時候少有接觸面前的食品，每一款都令她感到好新奇。

Arthur 與行仔從彩虹邨買了多款「口立濕」回錄影廠分享。（圖片來源：TVB）
Arthur 與行仔從彩虹邨買了多款「口立濕」回錄影廠分享。（圖片來源：TVB

此外，Carmaney 在節目中透露每日都會帶愛犬多士外出散步，她大讚蹓狗好處︰「行一個鐘就可以消耗 300 卡路里，又唔會好似跑步咁傷膝頭，跑到小腿、大腿粗晒。」她接受訪問時表示以往在黃埔居住時，會帶隻狗沿海邊行去尖沙嘴再折返屋企，她笑言放狗是一個散步的藉口。Carmaney 又透露早前在電話加裝了應用程式，可以借步行做善事︰「個 App 可以同朋友鬥多步數，仲有排名。同埋佢會記錄你嘅步數，儲夠一萬步就可以做善事。」她解釋用戶可以捐「步數」，App 開發商會轉換成善款，捐去不同義工機構，既可做運動又可以做善事一舉兩得。

Carmaney 藉放狗散步，保持每日運動。（圖片來源：TVB）
Carmaney 藉放狗散步，保持每日運動。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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