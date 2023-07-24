隔山買假期｜姜麗文林沚羿東京尋找投資筍盤Venus穿雪衣秒變企鵝

搞作多多的 J2（82 台）全新節目《Cash Pro 私人貸款呈獻：隔山買假期》，將由今晚（24 日）起、逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）播映，節目由 J2兩大「外語擔當」姜麗文（Lesley）及林沚羿（Venus）擔任主持。為滿足香港觀眾既鍾意賺錢、又熱愛旅行的兩大願望，「VL 雙妹」將帶觀眾走訪東京首都圈外三小時內能抵達的「投資潛力勝地」大開眼界，包括新潟縣的越後湯沢、妙高，及山梨縣的河口湖及山中湖等，探討各處酒店、民宿、溫泉旅館甚至滑雪場的環境、管理營運方式及投資潛力等之餘，更會有各地別具特色的旅遊體驗，包括雪屋體驗及農家民宿體驗等。