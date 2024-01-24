飛常日誌｜吳大強吳偉豪父子同框驚喜，鄺潔楹KOL客串撮合洪永城高海寧
香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。
昨晚（23 日）一集有重要劇情推進，劇情講到患有失智症的福伯（吳大強飾）再次去到機場，Henry（徐榮飾）趕到時發現關宇安（吳偉豪 Ricco 飾）就在爸爸身旁，Henry 不解安仔與爸爸為何如此親密，福伯此時揭開謎底：「你唔係連自己細佬都唔認得呀？你哋細個時成日一齊喺天台睇飛機㗎呢！」原來福伯與前妻離婚後，Henry 與安仔兩兄弟各自跟爸爸及媽媽生活，兩人一別就是廿多年，後來福伯前妻改嫁，安仔跟了後父姓關之餘，並由勝安改名為宇安。原來「安」字是安仔自己堅持保留，因為他希望日後與爸爸及哥哥重遇時，二人可以不用改口叫回他安仔。
其實 Ricco 和吳大強在劇中飾演父子絕對無心插柳，監製 Andy 透露當初選角時只收到 5 集劇本，當時未知道福伯和安仔在劇中是兩父子，只知道兩個角色已落實由大強和 Ricco 飾演，Andy 續指是之後收到餘下五集的劇本時，才知道二人在劇中演父子！Ricco 受訪時坦言與爸爸合作有點緊張：「因為拍劇係我在行嘅工作，喺阿爸面前唔想 NG，簡單啲講就係唔想失禮！」問到有否在演戲上幫忙爸爸時，Ricco 說：「對於一個新演員嚟講，如果你畀太多要求或者指導，都未必係好事，可能令佢承受不必要嘅壓力。除咗一齊對稿之外，我都冇特別刻意幫爸爸。」
難忘訓練班獲賜機會對戲 吳偉豪當正徐榮大哥
講到與徐榮在劇中默契十足似足兩兄弟，Ricco 笑言：「其實喺我訓練班畢業之後就已經認識佢，喺我為《愛．回家之八時入席》Casting 時，劇組請咗徐榮同曾慧雲為我同周嘉洛對戲，當時覺得好驚訝同開心，佢竟然會專登返嚟同我對戲！」Ricco 又大讚徐榮是好前輩：「佢無論戲內戲外都咁錫我，會不斷鼓勵同埋支持我哋呢啲後輩，所以入行到依家，我唔單止當咗佢係我圈內嘅大哥，仲視佢為生
活、工作上嘅學習對象。」
高 Ling 感動冧樣成焦點 阿杰離奇冧掂「外援 KOL」欣欣幫手追求 Joyce
而今晚（24 日）播出一集，再有「小花驚喜」登場！客串飾演歌唱 KOL 欣欣的鄺潔楹（Judy），除了可愛孖辮 Look 及短打造型相當吸睛，相關場口亦具追看性。性格活潑的欣欣，雖然與阿杰（洪永城飾）只是一臉之緣，但竟欣然答應阿杰在自家頻道開金口獻唱《陪著你走》，幫阿杰博取 Joyce（高海寧飾）芳心；而高海寧邊聽邊顯露的「冧樣三連環」，亦絕對會是焦點所在。
雖然 Judy 今晚獻唱時間不長，但絕對是洗滌心靈推介，值得期待。據知為了該場短短的「片中片」場口，Judy 及劇組均做足功課，監製 Andy 專誠安排同劇的「聲夢畢業生」何晉樂（阿 Rock）親臨現場全程傍住 Judy，除了在背後幫忙結他伴奏及伴唱外，更教 Judy 彈好 ukulele，劇內劇外都暖意爆燈。到底 Judy 會如何大晒冧爆唱功？阿杰又如何成功說服欣欣幫忙追 Joyce？密切留意今晚播出一集。