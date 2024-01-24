飛常日誌

飛常日誌｜吳大強吳偉豪父子同框驚喜，鄺潔楹KOL客串撮合洪永城高海寧

tvb娛樂
東方新地

廣告

香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。

飛常日誌 吳偉豪同大強父子檔同框。
吳偉豪同大強父子檔同框。（圖片來源：TVB

昨晚（23 日）一集有重要劇情推進，劇情講到患有失智症的福伯（吳大強飾）再次去到機場，Henry（徐榮飾）趕到時發現關宇安（吳偉豪 Ricco 飾）就在爸爸身旁，Henry 不解安仔與爸爸為何如此親密，福伯此時揭開謎底：「你唔係連自己細佬都唔認得呀？你哋細個時成日一齊喺天台睇飛機㗎呢！」原來福伯與前妻離婚後，Henry 與安仔兩兄弟各自跟爸爸及媽媽生活，兩人一別就是廿多年，後來福伯前妻改嫁，安仔跟了後父姓關之餘，並由勝安改名為宇安。原來「安」字是安仔自己堅持保留，因為他希望日後與爸爸及哥哥重遇時，二人可以不用改口叫回他安仔。

飛常日誌 原來吳偉豪喺劇中都係大強嘅仔仔。
原來吳偉豪喺劇中都係大強嘅仔仔。（圖片來源：TVB

其實 Ricco 和吳大強在劇中飾演父子絕對無心插柳，監製 Andy 透露當初選角時只收到 5 集劇本，當時未知道福伯和安仔在劇中是兩父子，只知道兩個角色已落實由大強和 Ricco 飾演，Andy 續指是之後收到餘下五集的劇本時，才知道二人在劇中演父子！Ricco 受訪時坦言與爸爸合作有點緊張：「因為拍劇係我在行嘅工作，喺阿爸面前唔想 NG，簡單啲講就係唔想失禮！」問到有否在演戲上幫忙爸爸時，Ricco 說：「對於一個新演員嚟講，如果你畀太多要求或者指導，都未必係好事，可能令佢承受不必要嘅壓力。除咗一齊對稿之外，我都冇特別刻意幫爸爸。」

飛常日誌 大強又再出場！
大強又再出場！（圖片來源：TVB

難忘訓練班獲賜機會對戲 吳偉豪當正徐榮大哥

講到與徐榮在劇中默契十足似足兩兄弟，Ricco 笑言：「其實喺我訓練班畢業之後就已經認識佢，喺我為《愛．回家之八時入席》Casting 時，劇組請咗徐榮同曾慧雲為我同周嘉洛對戲，當時覺得好驚訝同開心，佢竟然會專登返嚟同我對戲！」Ricco 又大讚徐榮是好前輩：「佢無論戲內戲外都咁錫我，會不斷鼓勵同埋支持我哋呢啲後輩，所以入行到依家，我唔單止當咗佢係我圈內嘅大哥，仲視佢為生

飛常日誌 徐榮同吳偉豪充滿兄弟情。
徐榮同吳偉豪充滿兄弟情。（圖片來源：TVB

活、工作上嘅學習對象。」

高 Ling 感動冧樣成焦點 阿杰離奇冧掂「外援 KOL」欣欣幫手追求 Joyce

而今晚（24 日）播出一集，再有「小花驚喜」登場！客串飾演歌唱 KOL 欣欣的鄺潔楹（Judy），除了可愛孖辮 Look 及短打造型相當吸睛，相關場口亦具追看性。性格活潑的欣欣，雖然與阿杰（洪永城飾）只是一臉之緣，但竟欣然答應阿杰在自家頻道開金口獻唱《陪著你走》，幫阿杰博取 Joyce（高海寧飾）芳心；而高海寧邊聽邊顯露的「冧樣三連環」，亦絕對會是焦點所在。

飛常日誌 今晚一集，有 Judy 客串嘅 KOL 欣欣登場，孖辮 look 正喎。
今晚一集，有 Judy 客串嘅 KOL 欣欣登場，孖辮 look 正喎。（圖片來源：TVB）

雖然 Judy 今晚獻唱時間不長，但絕對是洗滌心靈推介，值得期待。據知為了該場短短的「片中片」場口，Judy 及劇組均做足功課，監製 Andy 專誠安排同劇的「聲夢畢業生」何晉樂（阿 Rock）親臨現場全程傍住 Judy，除了在背後幫忙結他伴奏及伴唱外，更教 Judy 彈好 ukulele，劇內劇外都暖意爆燈。到底 Judy 會如何大晒冧爆唱功？阿杰又如何成功說服欣欣幫忙追 Joyce？密切留意今晚播出一集。

飛常日誌 Judy 大晒美腿。
Judy 大晒美腿。（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 