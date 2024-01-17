《飛常日誌》｜吳大強驚艷演繹失智症伯伯，大頭蝦遺失禁區證驚動警方，吳偉豪奇招打救
香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。
昨晚（16 日）播出的第二集，最大亮點非《中年好聲音》吳大強（Bill 哥哥）客串莫屬。Bill 哥哥劇中飾演一名患有失智症的福伯，劇情講到他欲乘飛機到加拿大尋找兒子，惟航空公司駐機場主管若玲（蔡思貝飾）有感事有蹺蹊，最後發現福伯正是機場飛行區運作經理勝祥（徐榮飾）爸爸。由於病情嚴重，福伯不認得勝祥就是自己兒子之餘，還記錯兒子還在加拿大讀書，福伯對着勝祥說：「我應承咗個仔要睇佢戴四方帽，今日唔去就趕唔切。」面對失智爸爸，勝祥壓抑傷感並和藹地說：「你個仔畢業咗好耐，我叫李勝祥，我係你個仔呀，阿爸」、「你唔記得我唔緊要，我會提你，不過你要記住去邊都要同我講聲呀。」最後兩人在黃昏美景下齊齊望着飛機升降，場面感人。
作為演戲初哥的 Bill 哥哥，演繹失智老人表現合格，更獲監製 Andy 大讚記對白一流，大部份鏡頭近乎一 Take 過完成。對於有份客串《飛常》，Bill 哥哥受訪時坦言興奮又開心：「因為可以去到機場禁區入面拍攝，平時好少機會去，呢個經驗好難得；心情都會有啲緊張，因為拍劇我始終都係新手，又要講對白，表情又要做到足，係有啲難度。」提到獲 Andy 大讚，Bill 哥哥謙稱：「非常多謝監製對我嘅信任，Andy 比較客氣啫，其實都有啲 NG 情況發生，同埋大家都好遷就我，個個都好有耐性，真係好多謝大家。」Bill 哥哥還特別感謝「哎吔阿仔」徐榮：「佢都幫咗我好多，好希望有機會再做多次佢老竇！」
感激兒子吳偉豪幫忙帶入戲 吳大強笑言：佢唔敢畀面色我睇
Bill 哥哥又預告在劇中將和真．兒子吳偉豪有對手戲：「同個仔拍劇感覺好特別，喺佢面前演戲感覺就踏實啲，就算我有咩做錯，佢都唔會畀面色我睇，我諗佢都唔敢嘅，同埋佢都幫咗我好多，好帶到我入戲。」問到拍劇難忘事，Bill 哥哥自爆連串蝦碌事件：「有次我好早去到現場，但見唔到其他拍劇同事，原來我去錯咗地方，大家其實喺正確嘅地方等緊我。」Bill 哥哥續指有次更因為遺失禁區證險些報警收場，幸好吳偉豪與爸爸「心有靈犀」，即時想到事件來龍去脈、拯救了 Bill 哥哥，Bill 哥哥說：「嗰次好失魂咁唔見咗張證，搵極都搵唔到，去到最後