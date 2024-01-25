飛常日誌

《飛常日誌》｜戴祖儀魏柏豪合力救回暈倒乘客化解危機，空少空姐暗號竟是叉電線？！

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香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，明晚八點半翡翠台播映大結局。

飛常日誌 真‧空少魏柏豪於五年半空少生涯中曾真的經歷乘客病發危機。劇中杜大偉飾演的乘客最終獲救。
真‧空少魏柏豪於五年半空少生涯中曾真的經歷乘客病發危機。劇中杜大偉飾演的乘客最終獲救。（圖片來源：TVB

以呈現真實為大前提的《飛常日誌》，前晚（23 日）一集講述若有乘客在飛機上感到不適、空中服務員的應對及處理方法。相關劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒，空姐阿 Wing（戴祖儀飾）除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外，更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援；而被召喚的空少李浩然（魏柏豪飾），一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘，還落力地進行心肺復甦，航機亦即時決定轉為降落最近機場，希望暈倒乘客能盡快獲得相應救援，眾人最終成功救回該名乘客…

飛常日誌 日前一集，飾演乘客嘅杜大偉喺機上突然不適倒地，空姐 Wing 即時作出適當處理。
日前一集，飾演乘客嘅杜大偉喺機上突然不適倒地，空姐 Wing 即時作出適當處理。（圖片來源：TVB

前晚所見，柏豪全程表現專業又認真，除了量度脈搏時口中唸唸有詞「Three one thousand、Four one thousand」外，心肺復甦手法亦看似正宗。原來曾擔任空少長

飛常日誌 魏柏豪靚相。
魏柏豪靚相。（圖片來源：TVB

達五年半的柏豪，曾真實地在提供空中服務期間遇上乘客突然失去反應，最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達 45 分鐘的心肺復甦及急救，可惜該名乘客還是返魂乏術，柏豪至今憶起事件仍感到難過：「當時我同另一名空服，同埋兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救，輪流做心肺復甦同埋量度脈搏。我哋 keep 住有同 Med Link 緊密聯絡，由佢哋遙控 make sure 提供嘅急救係正確。我記得救咗四個字（20 分鐘）左右，嗰位客人有番心跳但未回復呼吸，成件事大概經歷咗九個字左右，Med Link 同事就話可以停。」

飛常日誌 魏柏豪
魏柏豪（圖片來源：TVB

柏豪續指之後即以飛機上的 stand by 物資「Body Bag」處理遺體及臨時安置遺體事宜，盡力清空遺體附近的位置。談到劇中量度脈搏時說的「Three one

飛常日誌 Tony 囡囡 Amber 喺電視上見到爸爸勁興奮，又跳舞又大叫，可愛到爆！17 Tony 一家好有愛。洪永城 IG 圖片）
Tony 囡囡 Amber 喺電視上見到爸爸勁興奮，又跳舞又大叫，可愛到爆！17 Tony 一家好有愛。（洪永城 IG 圖片）（圖片來源：TVB）

thousand、Four one thousand」，柏豪說是為了確保量度時間準確：「如果數數字，就咁一秒、兩秒、三秒好易數快咗，但 three one thousand 咁數就可以確保番個時間準確啲，我哋上堂都係咁學。」柏豪又透露做空中服務員需要具備不少專業知識：「我哋正式飛前要接受為期大概兩個月嘅 training，差唔多日日都要考試，而每次正式起飛 on job 之前，我哋都要接受上級嘅臨場考試，Fail 咗係會冇得飛。」

飛常日誌 魏柏豪、史穎喬同蘇可欣齊齊爆空中秘聞！
魏柏豪、史穎喬同蘇可欣齊齊爆空中秘聞！（圖片來源：TVB）

互 Chok 空中羅曼史 大爆星級好客+怪客

另柏豪與真‧空姐史穎喬及蘇可欣（Eunice）還接受了無綫官方社交平台專訪，透露不為人知的空姐及空少見聞及辛酸；當中史穎喬便驚爆傳聞中的空姐空少間的「暗號」：「我有聽人講話個 signal 就係條叉電線。」蘇可欣聞言即透露自己亦曾遇到「借叉電線」事件，並謂當時果斷地做了一件事免卻後患，就是借出叉電線後馬上把房門關上。另外三人又應節目要求分享在職期間遇過的藝人乘客，Eunice 及柏豪更分別列舉了一名藝人級的易服侍好客，該兩名好客均為電影圈一級演員。另外 Eunice 還直指曾因目擊一名高學歷女藝人在飛機上的「離奇兼超乎想像舉動」嚇得不輕！另三人更會互相逼供空中艷遇及情緣，花生指數爆燈。想知以上所有懸念答案？敬請點擊以下連結：

飛常日誌 蘇可欣講嘅高學歷女藝人究竟係邊個？26-27 借叉電線原來係暗號！
蘇可欣講嘅高學歷女藝人究竟係邊個？26-27 借叉電線原來係暗號！（圖片來源：TVB）

https://fb.watch/pNqZF0u2sp/?mibextid=cr9u03 追看相關片段。此外洪永城（Tony）昨晚在社交網上載女兒 Amber 在家觀看《飛常日誌》的片段，因與爸爸十足餅印而被封為「Sir Face」的 Amber，一聽到劇集插曲《Wish》便手舞足蹈，當見到爸爸 Tony 出現在螢光幕時，Amber 更撲向電視摸摸爸爸兼開心大嗌：「Daddy！Daddy！」萌爆！Tony 留言：「見到你對電視咁有興趣，一聽到音樂就喐身喐勢，送你去做練習生，逼你潛能出嚟，係會辛苦嘅，大個咗唔好怪我，我係為咗你好咋，聽日開始。」

飛常日誌 Tony 囡囡 Amber 喺電視上見到爸爸勁興奮，又跳舞又大叫，可愛到爆！17 Tony 一家好有愛。洪永城 IG 圖片）
Tony 囡囡 Amber 喺電視上見到爸爸勁興奮，又跳舞又大叫，可愛到爆！17 Tony 一家好有愛。（洪永城 IG 圖片）（圖片來源：TVB）
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