飛常日誌｜郭柏妍短打OL Look搶鏡，朱敏瀚黑超造型型爆炸！

香港機場管理局全力協助，由陳耀全監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，由 1 月 15 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。