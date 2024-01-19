飛常日誌｜郭柏妍中暑真相大白，「腳柏妍」練到腳瘀傷，魔音芊芊恐再傷大家耳仔
香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。
郭柏妍中暑真相曝光
昨晚（18 日）一集，劇情講到尚偉（馬國明飾）知道下屬可兒（郭柏妍 Rosita飾）暗戀自己，惟心繫前妻若玲（蔡思貝飾）的尚偉只當可兒是女兒，好友勝祥（徐榮飾）遂出面勸退可兒，但因詞不達意致可兒會錯意兼鬧出連番笑話。而這場在停機坪拍攝的場口，正是 Rosita 之前在活動上透露中暑的場口。據知拍攝當日烈日當空，不過基於安全理由，所有人在停機坪上均不能撐傘，結果在烈日當頭硬撐拍攝了數小時的 Rosita，最終不支暈倒，幸好被送往陰涼處休息後很快回復狀態。
感激馬國明體貼易相處：佢同我講Ng咪再嚟過咯
自劇集開播後，Rosita 的高顏值及美腿一直備受關注，不少網民對 Rosita 的修長美腿洗版式讚歎，並搞笑封她為「腳柏妍」。不過查實 Rosita 美腿背後暗藏不少幕後工作人員的努力，事緣劇集拍攝期間正值台慶，負責表演空中瑜伽的
Rosita，除了要排練拍劇瘋狂兩邊走，因為苦練空中瑜伽時「美腿」受罪盡是瘀傷，以致返回劇組拍劇時多了不少工序。Rosita 受訪時說：「其實練緊嗰時唔知對腳練到瘀晒，因為一路着住長褲，直至返番去拍劇先發現對腳瘀晒，要勞煩化妝同事係咁幫我對腳補妝，同埋因為啲粉搽喺腳好易甩，要辛苦佢哋不斷冚番啲粉上去，真係辛苦晒佢哋，同埋要好多謝攝影師哥哥幫手就機位。」談到劇中與馬國明有不少對手戲，Rosita 說：「對上一次合作係《白色強人 II》，嗰時佢飾演我嘅醫生，今次我就飾演佢嘅下屬。一開頭對住視帝係幾緊張，同埋我對白好多專業術語好怕會 NG，但佢就好好完全冇畀壓力我，仲話：『NG 咪嚟過囉』，令我增加咗好多信心，佢真係一個好好嘅前輩。」
「激昂飆高音版」VS「走音樂底純魔音版」各有各爆笑
今晚（19 日）播出一集，曾被封為「魔音芊芊」的 Rosita 將「載譽歸來」上演唱
K 場口。劇情講述她知道與馬明無望在一起後，被拉去唱 K 時大唱《逃避你》發洩情緒。昨晚，無綫官方宣傳平台先後釋出不同版本的「芊芊魔音版」《逃避你》，分別有「激昂飆高音版」及「走音樂底純魔音版」等，搞笑的是，當有音樂伴奏時，Rosita 的「魔音度」大增，不但走音、還嚴重甩拍，配以一眾同場演員的趣怪反眼反應，令場口更添喜感；但當走掉音樂後，Rosita 的唱功即時變回正常，足證其聲音「可塑度」甚高。對於要應付唱歌場口，Rosita 坦言有壓力：「呢場戲除咗唱歌，仲包含一啲情感戲，我喺呢個位反而有壓力，唱歌我都唔太擔心，因為我本身都唔係專業歌手，但都要同大家講定唔好意思先，可能又要傷害到大家耳仔，大家多多包容，我有時間一定會學唱歌！」
與鄺潔楹構成「最萌空姐身高差」
另之前憑《飛常日誌》黑絲空姐 Look 熱爆網的劉穎鏇 Tiffany，引發了網友「尋寶」決心，結果成功挖出三年前左右的「學是學非」空姐 Look，來源是無綫娛樂新聞台的探班片段。片段所見，穿上紫色空姐服的 Tiffany 今時與當年一樣咁高咁索，站在《學是學非》拍檔鄺潔楹身邊更形成「最萌身高差」。另日前黃建東飾演的醉酒佬大鬧機場一幕，獲不少網友大讚入型入格，原來拍攝當日東東真．飲酒上陣，他受訪時透露：「今次好想畀自己一個突破試吓用方法演技，我本身唔係好飲得嘅人，我拍嗰日帶定威士忌去現場，加加埋埋應該飲咗半支，埋位前開始灌定，想快啲入狀態。但原來當你好想醉時就冇咁易醉，我拍嗰陣係醉得嚟有三分醒，主要 Feel 到身體好熱，同埋個人 free 好多，好開心啲觀眾睇咗都覺得似真係飲醉嘅人。」東東笑言拍完戲回家途中才開始真正「酒氣攻心」：「我記得搭嗰程車返屋企時係瞓晒覺、迷迷糊糊咁，返到屋企係連涼都冇沖就撻咗上床，起身時頭痛欲裂，真係有 hang over 嘅感覺！ 」黃建東續指今次是繼《機場特警》後再與蔡思貝合作，大讚對方是好拍檔。
無綫官方宣傳預告片連結：
https://youtu.be/V8qjZgl5OCA
https://youtube.com/shorts/vFV8iBrVC0E?feature=share