飛常日誌

飛常日誌｜今晚大結局震撼播出，模擬飛機引擎爆炸場面震撼，馬國明蔡思貝成功復合？

tvb娛樂
東方新地

廣告

香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，今晚（26 日）八點半翡翠台播映大結局。昨晚（25日）重點場口非機場大型事故演習莫屬，監製 Andy 透露原本劇本沒有大型事故演習場口，但適逢拍攝期間機場舉行大型事故演習，由於機會難得，Andy 馬上拍板落實拍攝，為觀眾呈現最真實一面！

飛常日誌 今次演習罕有地模擬咗飛機引擎爆炸，畫面相當難得。
今次演習罕有地模擬咗飛機引擎爆炸，畫面相當難得。（圖片來源：TVB

正如機場中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）所說：「香港國際機場每年都會進行一次大型事故演習，並由多個政府部門和機構一同參與，演習人數超過一千人」，原來機場每年大型事故演習的主題均不同，是次演習主題是「化學品洩漏」，除了出動大量消防車及救護車外，還罕有地模擬飛機引擎爆炸情況，並使用了應對化學品洩漏的洗消設施，畫面震撼！問到相關場口拍攝難度，監製Andy 受訪時透露：「當日凌晨 2 點開始拍攝，拍到朝早 7 點，因為大型事故演習係真實中進行緊，全程冇得停冇得 NG，我哋出動咗幾部攝影機進行多角度拍攝，好似入咗戰場打仗咁！」而為了將場口融入劇情而又不影響大型事故演習進行，Andy 透露需額外安排場口演員於另一日返回相關地點補拍。

飛常日誌 尋晚一集上演大型事故演習，飾演機場中央控制中心值班經理楊尚偉嘅馬國明嚴陣以待。
尋晚一集上演大型事故演習，飾演機場中央控制中心值班經理楊尚偉嘅馬國明嚴陣以待。（圖片來源：TVB

今晚（26 日）大結局另一看點，是香港國際機場將再度遇上突發事故，事故亦是高度還原現實情況！劇情講述雷雨雲逼近香港，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪需暫停運作，而在停機坪工作的兩兄弟 Henry（徐榮飾）和安仔（吳偉豪飾）則即時放下工作，走進避雷區避雷；另邊廂行李運送亦受到雷雨雲影響，航空駐機場主管 Jackie（蔡思貝飾）需即時安撫旅客，繼續謹守崗位。而劇集開播至今，除了劇中呈現的機場真實面貌令人印象深刻，馬國明蔡思貝、洪永城高海寧的感情線亦是焦點所在，到底馬明和思貝最終能否復合？高海寧最後又會否被洪永城真誠打動？密切留意今晚《飛常日誌》大結局。

飛常日誌 當機場發出「紅閃」時，所有喺戶外工作嘅人員要即時停止工作，劇中喺停機坪工作嘅徐榮同吳偉豪就要走入避雷區避雷。22-23 由於停機坪停止運作，航班亦因而受到影響，航空駐機場主管 Jackie 需要安撫旅客。
當機場發出「紅閃」時，所有喺戶外工作嘅人員要即時停止工作，劇中喺停機坪工作嘅徐榮同吳偉豪就要走入避雷區避雷。22-23 由於停機坪停止運作，航班亦因而受到影響，航空駐機場主管 Jackie 需要安撫旅客。（圖片來源：TVB
飛常日誌
（圖片來源：TVB
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）
飛常日誌
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 