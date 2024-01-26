飛常日誌｜今晚大結局震撼播出，模擬飛機引擎爆炸場面震撼，馬國明蔡思貝成功復合？

香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，今晚（26 日）八點半翡翠台播映大結局。昨晚（25日）重點場口非機場大型事故演習莫屬，監製 Andy 透露原本劇本沒有大型事故演習場口，但適逢拍攝期間機場舉行大型事故演習，由於機會難得，Andy 馬上拍板落實拍攝，為觀眾呈現最真實一面！