香港人在北京｜吳若希性感長腿勾引陳展鵬梁漢文自彈自唱爆型格戴祖儀烈燄紅脣吸睛
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由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的台慶劇《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。
昨晚（18 日）播出一集的重頭戲，落在陳展鵬、吳若希（Jinny）身上，Jinny 繼上周誘惑展鵬慘食檸檬後，昨晚一集性感 Level Up 再出招、終成功「生擒」展鵬！劇情講述面對港仁（陳展鵬飾）舊相好兼「進擊的情敵」蘇菲（蔡潔飾）步步進逼，Helen（Jinny 飾）遂以奇招增進夫妻情趣！身穿性感睡衣的 Helen 索爆登場，再以性感聲線問老公：「想唔想玩人體素描呀？」雄性激素被激發的港仁隨即脫掉上衣大晒肌肉 Chok 甫，Helen 則在床上搔首弄姿大晒白滑玉背之餘，還騷出 42 吋無敵長腿，意態撩人！歌手出身的 Jinny 今次首度升呢做女一，不少網友大讚她演出有驚喜，留言大讚：「真係演得好放，同陳展鵬又襯。」、「原來Jinny 演技咁好，又有喜感」、「估唔到演得咁自然，有驚喜」。
梁漢文相隔 14 年再拍無綫劇
今晚（19 日）播出一集同樣睇頭十足，萬眾期待的梁漢文（Edmond）終於登場，今次是他相隔 14 年後再拍無綫劇。飾演音樂才子張帥的 Edmond 一出場便以乞兒 Look 亮相，十分搶焦！之後 Edmond 又會化身鋼琴王子，自彈自唱首本名曲《衣櫃裡的男人》，Edmond 粉萬勿錯過！另邊廂正在參加歌唱比賽的寶怡（戴祖儀 Joey 飾）為幫助文創園的女團實現夢想，遂將下輪的比賽歌曲改為快歌，讓女團可以上台伴舞。以型格 Rock 妹造型上陣的 Joey，屆時將獻唱改編版的經典金曲《烈燄紅唇》挑戰跳唱，值得期待。
圖片來源：（圖片來源：TVB）