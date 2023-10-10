香港人在北京｜單文柔驚喜客串為愛搵笨老公何依婷新聞小花預熱新聞女王陳展鵬吳若希默契爆笑慌張西望
由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。單文柔陳展鵬首度同劇演出
Phoebe 首度與老公合作拍劇，雖然二人在劇中未有同框，但 Phoebe 隔空搵老公笨劇情爆笑又驚喜！
對此展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe 選完港姐之後就畀我私有化咗，佢其實一直都好想拍劇，亦都係我嘅小 fans，好希望可以同我合作。」談到兩公婆未能同框，展鵬坦言老婆有點失望，身為愛妻號的他不忘搞笑慰妻謂：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」問到太太拍攝前有否向他取經？展鵬說：「因為都係得一場戲同埋幾句對白，所以叫佢最緊要 Enjoy 個過程、淡定同熟讀劇本，知道場戲要做啲咩就 OK。」展鵬又謂絕對支持太太多點幕前演出：「一直都好希望身邊嘅人做到令自己開心嘅嘢，唔好太多拘束，依家小朋友都開始讀書，佢可以放多啲時間畀自己，做多啲自己想做嘅嘢。」除了Phoebe、上位小花何依婷亦在首集客串新聞之花報道新聞，雖然只是閃現兩個場口，但已成功吸引網友眼球，並笑指是為有份演出的《新聞女王》預熱！昨晚另一爆笑口場，是被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和 Jinny 接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。談到相關場口，Jinny 受訪時笑言：「呢場戲我哋睇劇本時已經忍唔住笑！我哋拍嘅時候唔係諗點樣搞笑，而係諗用咩聲線去演呢場戲，有諗過要唔要扮某啲人把聲，最後我哋就揀咗用鴨仔聲。」首度合作便默契十足的兩人，昨日還上演一場爆笑色誘戲，以性感睡衣上陣的 Jinny 搔首弄姿色誘展鵬，惟不解風情的展鵬以學習普通話及疲倦為由，拒絕 Jinny 之餘還為她披上外套說：「開咗冷氣呀，因住攝親呀，早啲休息啦！」