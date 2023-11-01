香港人在北京｜洪永城陳星妤深情吻戲長達6小時阿喱被封世紀渣男引熱議

由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的台慶劇《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，周一至五晚 9 點半翡翠台播映結局篇。昨晚（31 日）劇情繼續高潮迭起，與老公港仁（陳展鵬飾）鬧矛盾的 Helen（吳若希 Jinny 飾）被狗仔隊發現與張帥（梁漢文飾）「同居」，港仁為了保護 Helen遂答應出席記者會，澄清太太與張帥關係清白；雖然緋聞得以平息，惟港仁與Helen 的夫妻關係進一步破裂！另邊廂阿喱（洪永城 Tony 飾）、Funny（傅嘉莉飾）和淼淼（陳星妤飾）的「愛情三角錯」亦變得更複雜，昨晚阿喱終於發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴，仍深愛阿喱的 Funny 目擊整個過程…