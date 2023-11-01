香港人在北京｜洪永城陳星妤深情吻戲長達6小時阿喱被封世紀渣男引熱議
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由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的台慶劇《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，周一至五晚 9 點半翡翠台播映結局篇。昨晚（31 日）劇情繼續高潮迭起，與老公港仁（陳展鵬飾）鬧矛盾的 Helen（吳若希 Jinny 飾）被狗仔隊發現與張帥（梁漢文飾）「同居」，港仁為了保護 Helen遂答應出席記者會，澄清太太與張帥關係清白；雖然緋聞得以平息，惟港仁與Helen 的夫妻關係進一步破裂！另邊廂阿喱（洪永城 Tony 飾）、Funny（傅嘉莉飾）和淼淼（陳星妤飾）的「愛情三角錯」亦變得更複雜，昨晚阿喱終於發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴，仍深愛阿喱的 Funny 目擊整個過程…
Tony 和星妤這場咀嘴戲非常浪漫，星妤早前出席活動時笑言該場吻戲拍了 6 小時，對此 Tony 受訪時解釋：「當日係拍咗 6 個鐘，不過錫嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」Tony 透露拍攝親熱戲前有向太太梁諾妍備案：「佢都明白嘅，因為佢都係一名演員。」講到不少網友鬧爆「阿喱」是世紀渣男，Tony 都搞笑地鬧埋一份說：「我都覺得阿喱係一個隨波逐流嘅渣男，冇咩人生目標，我都覺得呢種男士真係唔好！演呢個角色其實都幾難處理，但都覺得幾好玩嘅。」至於阿喱最終會揀 Funny 還是淼淼？Tony 大賣關子：「希望阿喱嚟緊會做番一個啱嘅決定，揀啱人生伴侶係人生最重要一環！」
昨晚一集尾聲，婚姻亮起紅燈的港仁借酒澆愁，蘇菲（蔡潔飾）送他返回文創園家中期間，被港仁嘔到周身都係，蘇菲只好借 Helen 衣服更換，剛巧 Helen 此時回到文創園……今晚（1 日）一集，Jinny 和蔡潔再次上演正面交鋒戲碼！當看見蘇菲穿上自己的衣服時，Helen 即爆 Seed 說：「即刻同我除佢落嚟，你係咪聾㗎？」蘇菲脫下衣服還給 Helen，Helen 接過衣服後再狠狠拋落地說：「呢度唔係你屋企，唔該你即刻走。」蘇菲臨走前則不忘挑機說：「如果你有當呢度係你屋企，你就唔應該去其他男人屋企過夜，仲要畀人影到！」火藥味十足。另邊廂受盡情傷的 Funny 在青年旅社邂逅背包客方晴（付嘉飾），兩人非常投契，後來Funny 因方晴轉帳失誤，導致銀行戶口被凍結，到底 Funny 是否禍不單行受完情傷再誤墮騙財陷阱？密切留意《香港人在北京》結局篇。
圖片來源：（圖片來源：TVB）