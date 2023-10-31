香港人在北京｜劇情緊張港仁與蘇菲珠海遊蹤被揭Helen嬲爆離家與張帥同居

由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的台慶劇《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，周一至五晚 9 點半翡翠台播映。進入結局周的《香港人》劇情越趨緊張，昨晚（30 日）講到 Helen（吳若希 Jinny 飾）踢爆港仁（陳展鵬飾）隱瞞與蘇菲（蔡潔飾）同遊珠海，Helen 嬲爆向港仁興師問罪，港仁解釋隱瞞此事只是擔心她會胡思亂想，Helen 聞言再度怒火中燒：「點解我同蘇菲有一個一樣嘅手袋，就係因為你做錯嘢，就係因為你覺得對我唔住，所以買番個手袋氹我開心！」、「如果我唔係搵人查你，我一世都唔會知！」港仁反斥 Helen 暗中調查他，拋下一句：「我哋兩夫妻，搞到你查我我查你，咁就叫做信？」最終 Helen 嬲爆離家出走，兩夫妻關係陷入冰點！