香港人在北京｜陳展鵬尿袋誤會爆笑吳若希商機勁市儈盧慶輝霸氣鬥戲

由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。昨晚（10 日）播出的第二集，視帝陳展鵬繼續大晒喜劇細胞！劇情講述港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希 Jinny 飾）正式到北京生活，「升呢」北京分公司CEO 的港仁與下屬因語言和文化差異鬧出不少笑話，港仁吩咐秘書為他安排生活用品，其中一樣物品是「尿袋」（移動電源），豈料秘書誤會他想要真．尿袋，港仁旋即被瘋傳腎虧！對此港仁唔嬲不特止，還以爆笑港普化解與下屬之間的藩籬，展現出香港人靈活多變的精神。至於暫時過著闊太生活的海倫，則參加Local Tour 打發時間，當其他團友紛紛感嘆四合院充滿文化氣息，惟海倫卻感受到金錢的味道：「四合院非常值得投資，它的回報率非常高！」盡顯市儈一面！展鵬讚盧慶輝好 Fit