^陳展鵬^尿袋誤會笑翻全場

香港人在北京｜陳展鵬尿袋誤會爆笑吳若希商機勁市儈盧慶輝霸氣鬥戲

tvb娛樂
東方新地

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由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。昨晚（10 日）播出的第二集，視帝陳展鵬繼續大晒喜劇細胞！劇情講述港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希 Jinny 飾）正式到北京生活，「升呢」北京分公司CEO 的港仁與下屬因語言和文化差異鬧出不少笑話，港仁吩咐秘書為他安排生活用品，其中一樣物品是「尿袋」（移動電源），豈料秘書誤會他想要真．尿袋，港仁旋即被瘋傳腎虧！對此港仁唔嬲不特止，還以爆笑港普化解與下屬之間的藩籬，展現出香港人靈活多變的精神。至於暫時過著闊太生活的海倫，則參加Local Tour 打發時間，當其他團友紛紛感嘆四合院充滿文化氣息，惟海倫卻感受到金錢的味道：「四合院非常值得投資，它的回報率非常高！」盡顯市儈一面！展鵬讚盧慶輝好 Fit

盧慶輝霸氣登場，同視帝展鵬大鬥演技。
盧慶輝霸氣登場，同視帝展鵬大鬥演技。（圖片來源：TVB）

而在《香港人》播出前已備受期待的盧慶輝，昨晚一集霸氣登場！原來港仁只是傀儡 CEO，在他之上還有更高級的大中華 CEO 丁志強（盧慶輝飾），志強更是港仁昔日宿敵！志強除一直看不起港仁靠小聰明上位，對於當年自己因交通意外入院、港仁取代他僥倖上位一事亦一直耿耿於懷，故刻意將港仁「明升暗降」，並以強總身份向港仁拋下不可能任務—將廢棄工廠改造成文創園，一句：「搞得掂留低，搞唔掂就執包袱返香港」更是霸氣盡現！談到與盧慶輝（Marco）鬥戲，展鵬透露今次兩人是首次正式合作：「同 Marco 都好耐冇見面，佢仲係好 Fit！今次佢做我上司，佢所有嘢都拿捏得好，同佢演戲好有火花！」並大賣關子謂：「劇集嘅 Ending 我相信觀眾唔會估到！」

盧慶輝霸氣登場，同視帝展鵬大鬥演技。
盧慶輝霸氣登場，同視帝展鵬大鬥演技。（圖片來源：TVB）

另邊廂港文（洪永城飾）北上真相同時揭盅！事緣之前港文因飲醉酒，助手Funny（傅嘉莉 Kelly 飾）孭他返回工作室，一直暗戀港文的 Funny 意亂情迷下錫了港文一啖！港文之後透過 CCTV 得悉事件始末，一直當 Funny 兄弟的他不知道如何面對，才借意去北京探望哥哥「走佬」逃避 Funny！對於 Kelly 的男仔頭造型，不少網友給予正評：「呢個造型真係差啲認唔出係你」、「形象百變、戲路超闊！」、「小雲 look 好可愛！」

洪永城接受唔到真相，所以「走佬」去北京。
洪永城接受唔到真相，所以「走佬」去北京。（圖片來源：TVB）
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