香港小姐2023｜王敏慈郭珮文領先 黃泳嘉自稱SingleMom惹揣測

香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》16 位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住 Hoiana Resortand Golf 會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝；11 號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。