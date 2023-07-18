香港小姐2023

香港小姐2023｜王敏慈郭珮文領先 黃泳嘉自稱SingleMom惹揣測

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香港小姐2023｜《2023香港小姐競選》16 位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住 Hoiana Resortand Golf 會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝；11 號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。

香港小姐2023 佳麗大合照
佳麗大合照（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 佳 麗大合照 左起）1 號吳詠婷Anna）、2 號黃泳嘉Jessica）、3 號鄧凱文Eris）、4 號王怡然Lynn）、5 號梁倩淇Debbie）、6 號胡睿涵Hanna）、7 號毛志琛 Viktoria）、8 號姜依宁Jenny）、9 號潘明璇Michelle）、10 號陳霈錤Hera）、12 號梁晶晶Nicole）、13 號陳曉彤Cindy）、14 號陳怡名Zora）、15 號莊子璇Hilary）、16 號郭珮文Juliana）及 17 號王敏慈Lovelle）
佳麗大合照
（左起）1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8 號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜胡睿涵 毛志琛姜依宁被封「硬照三人組」

第四日外景行程緊密，16位佳麗除在下塌酒店打高爾夫球外，還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝，穿長裙上陣的佳麗，在稻田美景及磚屋中大擺型格甫，其中 6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）及8號姜依宁（Jenny）因身形高䠷，被封「硬照三人組」，不過三人應泉叔要求在攝影機前面扮酷時卻笑作一團，場面搞笑。

香港小姐2023 右起）1號吳詠婷Anna）、2號黃泳嘉Jessica）、3號鄧凱文Eris）、4號王怡然Lynn）
（右起）1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB提供）
香港小姐2023 右起）5號梁倩淇Debbie）、6號胡睿涵Hanna）、7號毛志琛Viktoria）、8號姜依宁Jenny）
（右起）5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）（圖片來源：TVB提供）
香港小姐2023 還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝
還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝（圖片來源：TVB提供）

香港小姐2023｜黎諾懿呻佳麗英文名太艱深

是次外景拍攝特別之處，是除了密集性相處令佳麗變得更 Close，黎諾懿對佳麗的貼心照顧，亦令佳麗多了共同話題。15 號莊子璇（Hilary）便向泉叔透露，對於黎諾懿真人與鏡頭前一樣搞笑大感驚喜：「佢成日講爛 Gag，都幾搞笑，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」3 號鄧凱文（Eris）及 Viktoria 等則輪流大爆黎諾懿暖心行為，Eris 說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」Viktoria 說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，叫女助手幫我搽。」 除了貼心，第一天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿更獲封「記憶小王子」，對此他笑言有秘訣，並「撒嬌」指今屆佳麗英文名太艱深：「其實我記得晒係靠出貓不斷問人架咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又 Zora、又 Eris、又 Lovelle，我平時叫開 Mary 咋嘛。」諾懿與嘉怡及凱晴更應泉叔要求在鏡頭面前大晒越南話，由於發音灰諧，效果相當有趣，萬勿錯過。

香港小姐2023 嘉賓主持左起）梁凱晴、黎諾懿、謝嘉怡
嘉賓主持（左起）梁凱晴、黎諾懿、謝嘉怡（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜黃泳嘉自稱「Single Mom」惹揣測

至於因在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」惹揣測的 2 號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台首度開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫 Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」Jessica 還自爆自己的手袋是百寶袋：「我會帶好多食物、膠布、紙巾、毛巾等等咩都有，如果有人有嘢要，我一定有喺手，所以好似媽咪咁。」

香港小姐2023 黃泳嘉Jessica）接受娛樂新聞台泉叔訪問時，首度開腔回應「Single Mom」自我介紹事件。
黃泳嘉（Jessica）接受娛樂新聞台泉叔訪問時，首度開腔回應「Single Mom」自我介紹事件。（圖片來源：TVB提供）

香港小姐2023｜最Like心水佳麗投票王敏慈郭珮文領先

另無綫官網上周一開始進行的《 2023 香港小姐競選 》「你最Like的心水佳麗」投票活動，今午公布首周投票結果，暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16 號郭珮文（Juliana）、13 號陳曉彤（Cindy）、15 號莊子璇（Hilary）及 12 號梁晶晶（Nicole）。

香港小姐2023 暫時頭五名依次為17號王敏慈Lovelle）、16 號郭珮文Juliana）、13 號陳曉彤Cindy）、15 號莊子璇Hilary）及 12 號梁晶晶Nicole）
暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16 號郭珮文（Juliana）、13 號陳曉彤（Cindy）、15 號莊子璇（Hilary）及 12 號梁晶晶（Nicole）（圖片來源：TVB提供）

香港小姐2023 17 號王敏慈Lovelle）
17 號王敏慈（Lovelle）（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 16號郭珮文Juliana）
16號郭珮文（Juliana）（圖片來源：TVB提供）

其他佳麗獨照：

投票連結：

https://bit.ly/3XI2c1I

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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