馬時亨香港情｜吳錫輝捧徐小鳳難忘與70人搶點心

由馬時亨主持的訪談式綜藝節目《信和集團呈獻：馬時亨 香港情》，昨（10 日）晚翡翠台播出第七集。今集主題是「飲食情懷」，馬時亨邀來大學同學、人稱「尖嘴輝」的吳錫輝，及同樣識飲識食的好友曾智華大談香港飲茶文化演變史，從中帶出別具風「味」的香港情。