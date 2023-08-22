2023香港小姐競選決賽｜首次融入AI元素創新打造史上首位AI港姐司儀

《2023 香港小姐競選》將於周日（27 日）晚進行決賽，16 位佳麗 1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐