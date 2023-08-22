2023香港小姐競選決賽｜首次融入AI元素創新打造史上首位AI港姐司儀
《2023 香港小姐競選》將於周日（27 日）晚進行決賽，16 位佳麗 1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐
榮銜。
大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023 香港小姐競選》AI 項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同 myTV SUPER 及 TVB 品牌傳播科，利用 AI 生成技術為決賽舞台增
添多元性及新鮮感，當中包括「與未來的自己對話」、「參考 DNA 度身訂造
Q&A」等，大會將於日內陸續公布更多詳情。
名字婉嫣 Evelyn 代表聰明及迷人
今日大會率先公布其中一項滲入 AI 元素的重要項目，就是今年其中一名大會司儀陳婉嫣（Evelyn），正是 AI 透過綜合過往 50 年港姐冠軍的參賽片段生成出來，更是史上第一位 AI 港姐司儀！大會除透過不同的造型片段包括泳衣和晚裝等、還
有歷屆冠軍的自我介紹及對答精彩節錄，生成出一位最接近完美的香港小姐冠
軍、作為是次決賽大會司儀。據知 Evelyn 及婉嫣的名字由來，也是 AI 根據歷屆
冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人。另外，AI 綜合過去 50 屆港姐冠軍，由於以「陳」姓佔的比例最高（共有 6 位），故為 AI 生成的港姐司儀改姓「陳」，使名字更貼近香港的文化。
另大會今日還公布了評判陣容，有香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士、
「甄愛慈善基金」創辦人暨 2000 年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩小姐、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳
士；及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP。最上鏡小姐評判則有著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容小姐、2012 國際中華小姐冠軍張曦雯小姐、藝術家馬興文先生及著名導演葉念琛先生。
車品覺是在香港土生土長的世界級大數據專家，曾先後加入 Netvigator、微軟（Microsoft）及 eBay 等大企業工作，並曾任阿里巴巴「大數據一哥」，在其領導下的阿里數據團隊、於 2014 年時曾獲 Top CIO 評選為中國最佳信息化團隊。車品覺過去十多年一直不遺餘力推動大數據在內地及香港的發展，並先後成為北京市、上海巿、貴陽市及澳門特區政府的大數據顧問專家。2017 年時，車品覺被國家資訊中心評為中國十大最具影響力大數據企業家。歷屆港姐冠軍
1973 年 孫泳恩 Elaine 1974 年 張文瑛 Jo Jo 1975 年 張瑪莉 Mary 1976 年 林良蕙 Rowena 1977 年 朱玲玲 Loletta 1978 年 陳文玉 Winnie 1979 年 鄭文雅 Olivia 1980 年 戴月娥 Wanda 1981 年 勞錦嫦 Irene 1982 年 梁韻蕊 Anglie 1983 年 楊雪儀 Cher 1984 年 高麗虹 Joyce 1985 年 謝寧 Shallin 1986 年 李美珊 Robin 1987 年 楊寶玲 Pauline 1988 年 李嘉欣 Michele 1989 年 陳法蓉 Monica 1990 年 袁詠儀 Anita 1991 年 郭藹明 Amy 1992 年 盧淑儀 Emily 1993 年 莫可欣 Hoyan 1994 年 譚小環 Halina 1995 年 楊婉儀 Winnie 1996 年 李珊珊 San San 1997 年 翁嘉穗 Virginia 1998 年 向海嵐 Anne 1999 年 郭羨妮 Sonija
2000 年 劉慧蘊 Vivian 2001 年 楊思琦 Shirley 2002 年 林敏俐 Tiffany 2003 年 曹敏莉 Mandy 2004 年 徐子珊 Kate 2005 年 葉翠翠 Tracy 2006 年 陳茵媺 Aimee 2007 年 張嘉兒 Kayi 2008 年 張舒雅 Edelweiss 2009 年 劉倩婷 Sandy 2010 年 陳庭欣 Toby 2011 年 朱晨麗 Rebecca 2012 年 張名雅 Carat 2013 年 陳凱琳 Grace 2014 年 邵珮詩 Veronica 2015 年 麥明詩 Louisa 2016 年 馮盈盈 Crystal 2017 年 雷莊𠒇 Juliette 2018 年 陳曉華 Hera 2019 年 黃嘉雯 Carmaney 2020 年 謝嘉怡 Lisa 2021 年 宋宛穎 Sabrina 2022 年 林鈺洧 Denice