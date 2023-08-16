2023香港小姐競選｜王敏慈莊子璇清純樣不再 陳霈錤成最強黑馬被網民力捧
TVB公開佳麗1個月前後變化
為了讓佳麗親眼見證及回顧參賽以後的變化，無綫製作了一系列名為《給一個月後的我》的官方宣傳片，將 16 位佳麗於 6 月尾及 7 月尾接受的個人專訪組合剪輯成 8 條宣傳片，片段中大家除可看到佳麗外貌上的蛻變，還能了解眾人心路歷程的變化。
姜依宁鄧凱文爭做喊包
16 位佳麗之中，以姜依宁及鄧凱文較為感性，在越南外景已被揭爆喊的姜依宁原來早於 6 月尾受訪時已哭成淚人，當時她一邊落淚、一邊哽咽：「呢個係我人生中第一次面對咁多鏡頭，真係…」；回看一個月前拍下的片段，姜依宁再度淚盈於睫，現在面對鏡頭已明顯較之前進步不少的她，坦言會「繼續堅持」。至於 6月尾受訪時不知所云的鄧凱文，看到一個月前的自己傻氣地為將來的自己打氣時，數度感觸拭淚：「好多謝一個月前嘅自己，依家可以同番一個月前嘅自己講，我做到喇。」
王敏慈面對昔日自己頭都大埋
之前在越南外景受訪時坦言自己有社恐的郭珮文，6月尾受訪時明顯相對驚青，全程忍笑之餘、表現亦相對尷尬。經過一個月的磨練，郭珮文不但變得更大方得體，她更淡定表示連社恐亦似乎有所改善：「我變得冇咁驚人，喺越南嗰度我要同好多陌生人講嘢，我發現自己原來係做到，同埋真係享受嘅。」與郭珮文同為熱門的王敏慈，面對一個月前的自己，搞笑地做出「頭大」動作，並謂參賽後信心大增：「之前我好緊張，其實一路以嚟感受到好多支持，呢個係一個動力，我唔想讓支持我嘅人失望。」不過，現時的王敏慈化上濃妝之後失去當日的清純樣貌，令人可惜。
最強黑馬陳霈錤
另一熱門莊子璇，相比起一個月前亦明顯表現更淡定，談到輸贏，她笑言：「我唔係好在意輸贏，做得好過琴日已經可以喇。」陳霈錤於比賽初期沒有受到傳媒太大的注目，相對其他「大熱佳麗」顯得更加低調，不過近日憑住脫俗的外貌和均稱的身形被網民大讚已成為黑馬佳麗，她接受訪問時坦言自己本來是宅女，現時變得更加外向：「我可以匿埋喺間房十個鐘，參賽後我覺得我個人開朗咗。」