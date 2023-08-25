^黃泳嘉^神功躍升票後No1

2023香港小姐競選｜黃泳嘉吹笛神功躍升票後No.1郭珮文驚人跌出五強

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《2023 香港小姐競選》將於周日（27 日）晚進行決賽，16 位佳麗 1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐

黃泳嘉躍升人氣票后 No.1
黃泳嘉躍升人氣票后 No.1（圖片來源：TVB）

榮銜。

為了增加網民與應屆港姐互動性，大會於 7 月 11 日開始了名為「你最 Like 的心水佳麗」投票活動，並分三個階段先後上載 16 位佳麗白 Tee 造型、晩裝及才藝表演片段，統計 16 位佳麗的受歡迎程度及人氣指數，相關投票截止時間暫定為決賽當日（27 日）下午，更多投票活動詳情請留意無綫官網（Facebook 連結

1-17a 16 位佳麗 Profile 靚相。
1-17a 16 位佳麗 Profile 靚相。（圖片來源：TVB）

https://www.facebook.com/misshkpageant/posts/pfbid0PZYb1mUU74TPE2cY13HssFUxJAq

梁晶晶
梁晶晶（圖片來源：TVB）

mj88dgT8pA5c8u3RuXeqPoES6qhMv6wvZvHWBl ／IG 連結：

https://www.instagram.com/p/CwJlI2aPEtw/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRl

齋睇相，都 Feel 到陳曉彤彈得有幾投入。
齋睇相，都 Feel 到陳曉彤彈得有幾投入。（圖片來源：TVB）

ODBiNWFlZA%3D%3D）。經過個多月時間的投票，截至今早（25 日）九點半為止，頭 5 位最啱網民心水佳麗依次為黃泳嘉、王敏慈、莊子璇、梁晶晶及王怡

黃泳嘉嘅牧童笛表演娛樂性豐富。
黃泳嘉嘅牧童笛表演娛樂性豐富。（圖片來源：TVB）

然，而之前一直被視為大熱的郭珮文則五強不入。

莊子璇總 Like 數第三名

根據數據，莊子璇、王敏慈及郭珮文三大熱門原本一直高踞頭三甲，不過自從官

方上載各人才藝表演片段後，黃泳嘉憑藉其神乎其技的牧童笛吹奏技術，成功吸

獲超過 12,744Likes，相比起第二名的王敏慈（5,193Likes）高約 2.5 倍，成績斐然。由於黃泳嘉表演片段老少咸宜、帶給網民無限驚喜及歡樂，短短一星期內吸

王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。
王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。（圖片來源：TVB）

獲接近 60 萬 Views，單是留言已有 440 則，力壓一眾佳麗成為「人氣 No.1」，不少網民更大讚泳嘉極有娛樂性：「Meme 神還原！有料呀」、「得民心得天下」、「真正才藝是搞笑藝人」。火速躍升成為最新人氣佳麗的黃泳嘉，被坊間視為「最強

黃泳嘉嘅牧童笛表演娛樂性豐富。
黃泳嘉嘅牧童笛表演娛樂性豐富。（圖片來源：TVB）

黑馬」，在官方的綜合投票中亦已後來居上、以 18,061 Likes 力壓第二名的王敏慈（17,619 Likes）。至於之前在越南晚宴中先拔頭籌，贏得「越南越愛香港小姐」殊榮的莊子璇，總 Like 數緊隨王敏慈之後有 14,360Likes。

王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。
王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。（圖片來源：TVB）

是次佳麗五強走勢之所以大洗牌，與才藝表演有莫大關係。現時成為最啱網民心水佳麗第二名的王敏慈，除了造型照表現理想，自小已擁有十級古箏資格的她，在才藝表演中的超投入古箏彈奏相當有實力兼搶焦，成功為她吸獲不少 Like 數及正評：「壓倒性勝利」、「才藝出眾，決賽實加哂分」、「好有氣勢，冠軍得主」、「美貌與才藝」，由開始至今一直穩佔頭三甲位置，絕對具實力與黃泳嘉一爭長短。

王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。
王敏慈有姿勢又有實際，仲要勁有霸氣。（圖片來源：TVB）

另一靠才藝表演食糊佳麗還有梁晶晶，展現別具特色「雙手畫畫」超必的晶晶，除成為才藝表演中獲得最多 Like 數佳麗第三名（3,015 Likes），相關片段 view 數亦達 20.8 萬，成最高 view 數第三名，亦因而成功擠身五甲後來居上；同樣值得關注的還有陳霈錤，除之前獲視帝譚俊彥點名大讚有氣質，其於才藝表演吸獲的Like 數亦暫為第五名，隨時有機會彈出。而一直被視為大熱門的郭珮文，則因在才藝表演中未能爭取可觀 Like 數，由大熱跌出五強；證明一日未到決賽，港姐三甲人選仍是充滿變數。

16 位佳麗 Profile 靚相。
16 位佳麗 Profile 靚相。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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