《2024風生水起》｜吳若希命格爭議、馮盈盈學霸面相與情傷祕密揭曉！
風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》明日（5 日）至周四（8 日）晚 10 點半翡翠台播映第四至第七集，第八集將於年初二（11 日）晚 10 點播放。節目由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。
明晚一集「龍年開運搵師傅」邀來吳若希（Jinny）任嘉賓，玲玲師傅指 Jinny 八字命格多衝擊，跟任何人結婚一樣都會磨擦多，並叮囑 Jinny 搵屋要謹慎：「唔好揀鬧交嘅屋，或擺設上多衝擊。你本身命格是非多，躺著也中槍，小就是非，大就官非。」玲玲師傅先指屋內不要放太多公仔，容易招惹是非，同時要留意主人房廁所是否沖睡床，橫沖影響健康，直沖則影響夫妻感情 到底何為橫沖何為直沖，節目自有分曉。玲玲師傅又提醒留意廚房佈局，不宜太多反光物料，折射灶頭容易出現三角關係。她又教 Jinny 將女兒書桌移向西北文昌位，並擺放一種植物可增強子女讀書運！大年初三（12 日）賽馬日當然要入馬場催旺財運，「龍年帶富碧人來」碧霞老師將公開當日幸運號碼及顏色！ 「 春『關』心你」楚淇師傅大談保良局祭祀關帝及燒黃紙習俗。「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊荃灣，指荃灣有利化妝品及飲食業，一班主持更齊齊掃街食好西。「元來家家有天機」元海師傅講解年廿八洗邋遢禁忌 ，屬羊者竟不宜當天大掃除，到底何解？
盈盈求一級榮譽畢業大法？
後晚（6 日）一集 「龍年開運搵師傅」邀來馮盈盈擔任嘉賓，去年重返校園修讀食品產業管理市場營銷碩士課程的盈盈 ，難得以學生身份現身，當然捉住玲玲師傅請教增強文昌運妙法。盈盈表示上學期成績奪得 A- ，希望下學期能奪 A+ ，望以一級榮譽成績畢業 。玲玲師傅指讀書運觀額頭和耳朵，盈盈額頭飽滿明亮、耳朵亦輪廓分明，絕對是一名學霸。她又指盈盈屬狗雖然沖太歲，但藝人犯太歲反而機會多，建議盈盈今年多現身幕前，有助名氣提升。談到桃花運，盈盈揚言不想拍拖，玲玲師傅聞言即突破盲點：「咁一定係受咗情傷！」引發眾人嘩聲四起，究竟盈盈這種額頭飽滿的女性，宜配哪種男士才合適呢？
揀中外遊地有助人際關係兼桃花運？
「元來家家有天機」元海師傅指家居北方見到水財運較佳 「 春『關』心你」楚淇師傅教從事會計 、商人催旺財運妙法！ 「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊屯門，
指屯門區正財甚佳，有利營商。 「龍年帶富碧人來」碧霞老師會講解「一白桃花」、「七赤破軍星」、「四綠文昌」今年飛臨的方向，想知道去哪裡旅行有利人際關係及桃花運、哪國留學有利讀書考試，就要留意後晚《2024 風生水起》。