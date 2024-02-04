《2024風生水起》｜吳若希命格爭議、馮盈盈學霸面相與情傷祕密揭曉！

風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》明日（5 日）至周四（8 日）晚 10 點半翡翠台播映第四至第七集，第八集將於年初二（11 日）晚 10 點播放。節目由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。